Comment obtenir de l’argent dans Cyberpunk 2077 en toute simplicité

Il existe une méthode dans Cyberpunk 2077 pour gagner de l’argent facilement. Jusqu’à 20 000 € par minute et un million en 50 minutes.

Cyberpunk 2077 a beaucoup de bugs. Certains plus drôles que d’autres. Les bogues qui seront résolus au fil du temps et des correctifs sont publiés pour résoudre tous les dégâts. L’un d’eux nous permet gagner de l’argent dans Cyberpunk 2077 en toute simplicité. C’est à vous de décider de l’utiliser ou non, mais au cas où vous voudriez gagner plus d’un million de dollars en 50 minutes (20000 toutes les minutes) ci-dessous, vous avez une vidéo qui vous montre l’emplacement et ce que vous devez faire.

Gagnez de l’argent dans Cyberpunk 2077 rapidement et facilement

Étape 1: Travail secondaire complet « Space Oddity », commencé dans le quartier de Santo Domingo. Vous devez avoir terminé au moins la onzième quête principale «Play for Time» pour activer cette quête (au début du jeu). À la fin de la mission, vous récupérez un objet de mission violet sur une sonde spatiale dans le désert. L’article s’intitule «Untitled 18 – Brancesi, 2021». C’est ce que nous utiliserons pour utiliser l’exploit financier.

Étape 2: Accédez à n’importe quel point de dépôt sur la carte. RECOMMANDÉ: effectuez une sauvegarde manuelle à ce stade.

– Vendez « Untitled 18 – Brancesi, 2021 » pour 4 000 €.

– Quittez ensuite le Drop Point (Triangle / Y), interagissez à nouveau avec. L’article peut maintenant être racheté pour 5 € au lieu de 4 000 €. Achetez-le pour 5 €!

– L’article peut être revendu pour 4000 €. Vous faites un profit de 3995 € à chaque fois que vous faites cela et cela ne prend que quelques secondes. Répétez-le autant de fois que vous le souhaitez.

Étape 3: Si le Drop Point est à court d’argent, veuillez prévoir 24 heures.

