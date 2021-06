Comment nourrir les enfants pendant le confinement ?

Il n’est pas possible de résumer le groupe des mères en une seule image, nous sommes aussi diverses que l’est notre population. Pendant la pandémie, cette diversité est devenue encore plus latente.

Comme on ne peut pas faire autrement, il est bon de se concentrer sur une alimentation saine, qui est devenue un enjeu majeur en ce moment, ainsi que sur notre rôle d’éducateurs alimentaires, que nous jouons aux côtés des parents ou de ceux qui partagent la création du petit ceux avec nous.

L’envie, en tant que mère, était de vous faire un câlin à chacune, mais ce que je peux faire c’est donner quelques conseils, ceux maternels, selon ce que j’ai aussi vécu.

1 – Masque à oxygène

Quiconque a déjà pris l’avion doit se souvenir du conseil que nous avons reçu : en cas d’urgence, mettez d’abord votre masque puis celui des enfants. Puisqu’ils sont nos personnes à charge, il devrait être évident que nous devons être d’accord pour prendre soin d’eux. Mais la réalité est très différente. Lorsque nous parcourons notre routine en mode automatique, il est très facile de consacrer toute notre attention à nos enfants, au travail, au partenaire, à la famille et à la maison, en négligeant nos besoins.

Avec la nourriture, ce n’est pas différent. J’ai entendu de nombreuses mères dire qu’elles étaient tellement fatiguées par leurs tâches quotidiennes qu’elles ne voulaient même pas manger, préférant utiliser le peu de temps qui leur restait pour se reposer. D’autres nourrissent bien toute la famille, mais quand vient leur tour, ils préfèrent un ultra-transformé, qui est plus pratique, ne salit pas la vaisselle et est souvent lié à une sensation de confort, de plaisir, qui se présente sous la forme d’une récompense pour le travail acharné.

Si vous correspondez à ce profil, soyez conscient des risques de laisser de côté votre santé alimentaire. C’est de la nourriture que vous tirez toute votre énergie. Plus vous absorbez de nutriments, plus vous aurez de force pour affronter les batailles quotidiennes. Vous ne trouvez que les vitamines et minéraux dont vous avez besoin dans les aliments naturels : fruits, légumes, légumineuses, céréales, légumes secs, racines et graines oléagineuses. Et ils doivent être consommés tout au long de la journée, de préférence toutes les trois heures. Ainsi, ils renforceront votre système immunitaire, nous les mères n’avons même pas le temps de tomber malade ; ils aideront à équilibrer les émotions, nous sommes surchargés de santé mentale, il est donc toujours bon d’éviter les excès d’anxiété, d’irritation, d’apathie, qui peuvent être le résultat d’une mauvaise alimentation; et cela nous laissera plus concentrés, plus rapides et mieux préparés aux défis quotidiens, car le manque de nutriments et d’aliments ultra-transformés volent notre énergie, notre humeur et notre capacité de raisonnement.

N’oubliez pas que vous pouvez également trouver le réconfort et la récompense que vous méritez dans des plats nutritifs, Internet regorge de recettes rapides, pratiques et très savoureuses.

2- Privilégier la nourriture des enfants

Il est difficile de trouver une mère qui ne soit pas dépassée par la pandémie, chacune à sa manière, car il est rare de rencontrer quelqu’un qui n’a pas eu à fixer de priorités et à abandonner quelque chose qu’il a fait avant, comme vous pouvez le voir, la fréquence de ce blog a beaucoup baissé depuis le début de l’année dernière. Souvent, ce qui a été laissé de côté, ce sont les soins avec l’alimentation des plus petits. C’est un fait que la promotion d’une alimentation saine demande du temps, du travail et du dévouement. Faire ses courses au mois ou à la semaine, avec des produits frais, gérer ces approvisionnements pour qu’il n’y ait pas de gaspillage, cuisiner ou exiger un menu du jour varié et nutritif et, surtout, faire accepter aux plus petits les aliments naturels et éviter les artificiels. Oufa. C’est vraiment un défi, surtout dans des moments comme celui-ci.

Comment alors prioriser la qualité de leur alimentation ? Avec des informations. La motivation nécessaire pour ouvrir certains emplois du temps dans le planning hebdomadaire viendra de la connaissance des réflexes de l’état nutritionnel des enfants, à court, moyen et long terme. Ce blog contient des dizaines d’articles détaillant ces effets, mais en résumé, la nourriture fait partie des facteurs qui déterminent le développement physique et mental de ces enfants ; qui favorisent la santé, le bien-être et la qualité de vie et qui préviennent les maladies pour le reste de leur vie.

L’enfance est une étape cruciale pour la construction d’habitudes saines et du goût de votre enfant, il est plus facile de l’habituer à manger des fruits, légumes et légumes et sans autant de contact avec des aliments ultra-transformés que d’essayer de changer l’habitude d’un adulte ou adolescent ayant déjà fait face à un problème de santé causé par une alimentation déficiente. Plus un enfant consomme des produits tels que : des collations, des biscuits, des bonbons, des sodas, des nouilles instantanées, des saucisses, de la margarine, entre autres, plus ses papilles deviennent « accros » et moins il acceptera les aliments naturels, et par conséquent, le moins elle sera nourrie, même si elle est en surpoids et plus son organisme sera enflammé.

Comme chez les adultes, un enfant dénutri et/ou avec un organisme enflammé peut présenter des symptômes assez variés, selon sa prédisposition génétique, tels que : fatigue, apathie, irritabilité, anxiété, déficit d’attention et d’apprentissage, hyperactivité, rhinite, sinusite, bronchite, amygdalite, asthme, dermatite, obésité, migraine, grippe et rhumes fréquents, entre autres. Investir du temps dans la promotion de leur santé et de leur bien-être est donc le moyen le plus rapide d’atteindre la tranquillité, présente et future.

3- N’abandonnez pas

Il n’est jamais trop tard pour que votre enfant mange mieux. Il est également assez fréquent que les adultes renoncent à introduire de la nourriture dans la routine des enfants juste après le premier refus, ce qui réduit de plus en plus l’éventail des acceptations. Ce que peu de gens savent, c’est qu’il faut jusqu’à quinze contacts avec un aliment pour que nos papilles s’y habituent. La plupart du temps, cela prend moins que cela. Vous pouvez présenter le même article de différentes manières, cru, braisé, rôti, grillé, bouilli, avec des assaisonnements naturels, en purée, plus il rencontre cet élément, plus il a de chances de l’accepter.

Une autre erreur courante est de réduire un groupe alimentaire entier à l’un de ses représentants, par exemple, si le petit n’aime pas la laitue, ils concluent déjà qu’il n’aime pas les légumes et il n’est plus présenté à tous les autres : roquette, cresson, chou frisé, endive, bette à carde, parmi tant d’autres. La même chose peut arriver avec les légumes, qui sont si variés. Ici, à la maison, mon fils a mis des années à aimer la laitue, par exemple, mais il a toujours mangé tous les autres légumes. Aujourd’hui, à 7 ans, il mange déjà, mais si j’avais renoncé à la laitue, il ne mangerait jamais. Cela arrive aussi, nos papilles changent au fil des années, certains fruits qu’il ne mangeait pas quand il était plus jeune, aujourd’hui il adore ça.

N’oubliez pas que l’exemple est essentiel pour créer une habitude saine. Si vous ne mangez généralement pas de fruits et légumes et préférez les aliments ultra-transformés aux vrais aliments, c’est une belle motivation pour vous réinventer et améliorer votre auto-soin, pour moi, bien manger est un énorme geste d’auto-soin.

4- Arrêtez de vous recharger

Il est vrai que la culpabilité est inhérente à la maternité. Ceux qui travaillent beaucoup et ont peu de temps pour leurs enfants, se reprochent l’absence, d’autres qui se consacrent exclusivement à l’éducation de leurs enfants et aux tâches ménagères, sentent qu’ils ne sont pas performants professionnellement, qu’ils ne sont pas payés en argent… Si nous imposons des limites aussi, nous nous blâmons pour la rigidité, si nous sommes plus permissifs, le blâme est de créer des gens gâtés, il semble que nous ne trouvions jamais le juste milieu. C’est normal de ressentir cela, mais il est possible d’atténuer un peu ce sentiment.

Si vous pensez que l’alimentation de votre enfant n’est pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être, ne vous blâmez pas, vous, plus que quiconque, comprenez votre contexte et ce qui a conduit à ce résultat. Utilisez ce sentiment comme une impulsion pour agir et obtenir l’amélioration nécessaire. Si vous êtes déjà dans ce processus de changement, ne soyez pas frustré par les petites défaites quotidiennes, elles sont inévitables, l’insistance sera votre plus grande alliée dans ce processus.

Ce n’est certainement pas le moment idéal pour se blâmer pour les kilos en trop, par exemple, pour moi, en fait, ce n’est jamais le moment de se blâmer pour ça. Bien sûr, il est important de prendre soin de sa santé physique et mentale, mais moins on demande l’image considérée comme parfaite, plus il faudra de tranquillité pour se concentrer sur son réel bien-être. L’activité physique est un instrument fondamental pour assurer notre qualité de vie. Et cela peut se faire à la maison, dans les quelques minutes qu’il nous reste.

En parlant de temps, maintenant plus que jamais, il est essentiel d’avoir un partenaire qui partage les tâches quotidiennes afin que vous puissiez profiter de ces moments fondamentaux d’individualité, que ce soit pour faire de l’exercice, méditer, dormir, danser, lire, pratiquer un passe-temps, regarder à vous-même et faites quelque chose qui vous détend, vous rend heureux, vous reconnecte avec votre essence.

Important : ne suivez que l’exemple des vraies mères et femmes. Les réseaux sociaux regorgent de mères « parfaites », avec des enfants « impeccables », des routines « merveilleuses », des maisons « parfaitement organisées », des mariages « exemplaires », de vrais contes de fées. Très attentionné. Face à cette version de la réalité, il est très courant de se sentir raté et, bien sûr, coupable. N’oubliez pas qu’il ne s’agit que de la version qui a été publiée, un petit extrait de la vie quotidienne d’une personne. Aujourd’hui, il est déjà possible de trouver des profils et des rapports de vraie maternité, comme le vôtre. Voir, lire et écouter des explosions et des histoires comme la vôtre vous apportera beaucoup plus de confort et de paix intérieure. Alors faites une bonne sélection de ce que vous allez suivre et suivez simplement ce qui est bon pour vous.

5- essayez de vous amuser

Les mères qui ont dû quitter leur travail pour s’occuper de leurs enfants ou qui ont pu choisir de le faire ont souvent le sentiment que leur travail n’est pas reconnu, souvent même pas par elles-mêmes. J’ai entendu cette semaine que « les enfants sont des œuvres d’art » et c’est en effet une grande réussite de créer des êtres humains empathiques, respectueux, dignes, éthiques, généreux. C’est la plus grande contribution que nous apportons au monde. Ce n’est pas une petite tâche, c’est juste non rémunéré, ce qui est très différent. Ce qui est important, c’est que vous reconnaissiez la valeur de ce que vous faites.

Malheureusement, nous ne pouvons pas changer notre contexte, mais nous pouvons profiter de ce moment pour renforcer les liens familiaux pour la vie. Nous n’avons jamais passé autant de temps avec nos enfants, je crois que cette période restera à jamais dans nos mémoires et dans les leurs. Alors créons de bons souvenirs de cette époque. La nourriture a toujours été un excellent moyen de le faire, qui ne se souvient pas avec émotion de son enfance lorsqu’il revient goûter un plat qu’il mangeait autrefois ? J’ai appris à cuisiner quand j’ai su que j’étais enceinte parce que je voulais lui donner ces sensations.

Affrontez la tâche de bien nourrir votre petit avec plus de légèreté, essayez de vous amuser avec, au début cela peut sembler ennuyeux, mais il est possible que vous découvriez même un nouveau passe-temps et que le temps de cuisiner devienne un refuge. Mettez des chansons que vous aimez, j’adore écouter des podcasts, ou restez silencieux, ça peut aussi être vraiment bien. Si vous voulez de la compagnie, emmenez vos proches avec vous et passez un temps précieux avec eux. Vous ne cuisinez pas ? Pas de problème, vous pouvez transformer les repas en moments amusants de socialisation les uns avec les autres. Tout comme le temps d’acheter de la nourriture. Créez votre propre stratégie, faites de votre mieux et soyez assuré que les résultats viendront.