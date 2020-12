Comment monter de niveau dans Yakuza comme un dragon

Yakuza Like A Dragon est un joyau unique dans la série car ce n’est plus un jeu d’action mais un JRPG. Ainsi, le nivellement est une chose maintenant, et vous devrez beaucoup monter de niveau pour battre des ennemis plus forts dans le jeu. Heureusement, ce guide vous fournira toute l’aide dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur Yakuza comme un dragon.

Comment cultiver XP et niveaux dans Yakuza Like A Dragon

Principalement, pour monter de niveau Yakuza comme un dragon, vous aurez besoin de gagner une tonne d’XP, qui peut être cultivée très facilement à partir de combats. Agriculture Les rencontres de haut niveau avec des ennemis plus forts que votre niveau actuel sont également bonnes, car vous avez beaucoup à gagner d’XP. Pour cette raison, nous suggérons de trouver des zones avec des niveaux de menace élevés, car des ennemis de haut niveau apparaîtront dans ces endroits.

Cependant, nous vous recommandons de ne pas mordre plus que ce que vous pouvez réellement mâcher lorsque vous élevez des ennemis de haut niveau, car combattre des ennemis de plus haut niveau peut être une entreprise dangereuse. De plus, si vous perdez la rencontre de combat en perdant tous les points de vie d’Ichiban, vous perdrez la moitié de votre total de yens. Pour cette raison, nous vous suggérons avant de cultiver pour vous assurer de faire le plein d’articles de santé et de ravitaillement en MP ou de visiter un centre de récupération. point.

D’autres bons endroits pour cultiver XP dans le jeu sont les donjons comme Yokohama souterrain au chapitre 7. En passant, lorsque vous entrez dans les donjons, vous voudrez changer Ichiban au poste de contremaître au moins une fois pour utiliser la compétence de démolition pour ouvrir de nouveaux itinéraires dans ces zones.

En plus des donjons, vous aurez également accès à la meilleure ferme XP du jeu au chapitre 12. Cela dit, comme nous l’avons expliqué dans notre guide de l’argent, si vous payez 3 millions, vous pouvez déverrouiller l’arène de combat, qui peut être cultivée pour beaucoup d’XP au cours de 30 niveaux.

Dans ces niveaux, vous vous battrez à travers des vagues d’ennemis difficiles et gagnerez un butin très précieux et un équipement puissant. Pour cette raison, l’arène de combat dans Yakuza comme un dragon est la meilleure ferme XP vers la fin du jeu.

En plus de cultiver XP via les méthodes ci-dessus, vous devriez également envisager d’obtenir plusieurs objets dans le jeu qui augmentent votre gain XP. Voir la liste ci-dessous pour ces éléments.

Boisson au kiwami – Consommer un objet appelé boisson Kiwami vous donnera un petit bonus de gain XP.

Restaurants – Comme nous l’avons expliqué dans notre guide de guérison , vous pouvez gagner d’excellents buffs si vous choisissez le bon combo de nourriture dans les restaurants. Cela dit, nous vous recommandons de choisir un combo comme le riz Matsutake et le ragoût de saison dans les restaurants Kappo Katsumi pour obtenir ce buff.

Accessoires – En plus des méthodes ci-dessus, vous pouvez également obtenir quelques accessoires pour augmenter votre gain XP. Ces objets incluent Tranquil Tenugui et l’équipement d’entraînement Yakuza.

Dans l’ensemble, la meilleure méthode globale pour gagner rapidement de nombreux niveaux serait de boire des boissons au kiwami et de combattre des ennemis de haut niveau dans des zones de menaces dangereuses. C’est aussi ce que je considère comme la meilleure méthode pour les joueurs de bas niveau dans le jeu, car vous n’aurez pas accès à certaines des meilleures zones de fin de partie.

C’est tout pour ce guide, mais si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour Yakuza comme un dragon, nous avons une tonne de guides qui peuvent vous aider. Cela dit, vous pouvez trouver tout notre stock chez Yakuza Guides.