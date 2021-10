Comment Marvel Studios a réussi à inverser la pire erreur dans leurs films

Au 2008, un film est venu marquer un avant et un après dans le monde des super-héros. Il s’agit de Hombre de Hierro -Protagonisée par Robert Downey Jr.– ce qui signifiait le début de Univers cinématographique Marvel et cela a ouvert les portes à la sortie d’un grand nombre de films et de séries. Ainsi, l’histoire de la Vengeurs place la franchise au premier plan et ses films sont aujourd’hui parmi les plus regardés de l’histoire du cinéma.

L’une des clés du studio, qui a désormais ses films disponibles sur Disney+, se connectait de certains clins d’œil et scènes de générique à tous ses longs métrages. Et pour y parvenir, ils ont dû calculer très anticipation toutes ses premières et des liens ils auraient l’un l’autre. Cependant, ils n’ont pas tenu compte du fait que dans l’une de leurs premières versions, ils pourraient avoir un terrible erreur qu’une décennie plus tard, ils devraient corriger.

C’est précisément lors de la présentation de Tony Stark quand cela s’est produit: dans Hombre de Hierro En 2008, l’homme d’affaires de renom a été kidnappé par l’organisation du Dix anneaux. Et bien que l’on n’en sache pas beaucoup plus, en Iron Man 3 (2013) ont découvert que le leader était le soi-disant mandarin. Cependant, après beaucoup de travail pour le trouver et le combattre, il a découvert qu’il s’agissait en fait de l’acteur Trevor Slattery (Ben Kinsley), qui travaillait sous Aldrich Killian (Guy Pearce).

On sait que les fans de MCU ils soutiennent inconditionnellement chacune des productions et soutiennent qu’il s’agit de la meilleure franchise en termes de super-héros. Cependant, la grave erreur était impardonnable pour eux. Que la révélation d’un grand méchant tombe dans le piège d’un acteur a totalement perdu de son sérieux et a renversé l’intrigue du film avec Robert Downey Jr. aux manettes. Cependant, Marvel Studios n’est pas resté les bras croisés et a entrepris un plan pour remédier à votre erreur.

Avec la sortie récente de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux – ce qui s’est également avéré être un succès au box-office lors de la diffusion en continu – ils ont réussi à impliquer à nouveau le mandarin. Cette fois, il a été joué par Tony Leung, père du protagoniste et chef de l’organisation des Dix Anneaux. Et Trevor Slattery était également là.

En dialogue avec Yahoo! Divertissement, le scénariste David Callaham révélé: « Nous savions depuis le début que nous voulions inclure Trevor dans Shang-Chi. C’était une idée assez précoce parce que nous avons adoré le personnage”. L’écrivain a conclu : « Nous ne savions pas que le but était corriger une erreur. Je pense que cela s’est produit lorsque nous avons exploré l’idée et lorsqu’il a été confirmé que Kinsley serait là, nous savions que nous pouvions l’obtenir.”.

