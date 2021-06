Comment Loki se connecte-t-il à Doctor Strange 2 ? L’écrivain taquine la fin

Nous n’en sommes qu’à deux épisodes de la nouvelle série, Loki, et déjà les fans spéculent sur la façon dont l’utilisation par la série de la manipulation du temps, la théorie du multivers et l’utilisation de différentes époques de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel auront un impact sur l’avenir du MCU. Avec tout cela à l’esprit, le scénariste en chef, Michael Waldron s’est entretenu avec ComicBook.com et a expliqué en quoi la série est une histoire autonome à part entière, mais aussi très certainement un précurseur de Docteur Strange dans le multivers de la folie. Considérant que nous avons déjà entendu parler du multivers et de la folie qui peut être causée en permettant au multivers de se déchaîner, je pense qu’il y en a très peu qui ne verraient pas les connexions.

Le premier épisode de Loki nous a ramenés à ce point crucial en 2012, lorsque lors des tentatives des Avengers pour gagner des pierres de l’infini, ils ont conduit par inadvertance à la réunion de justiciers version de Loki pouvant échapper à la garde à vue et apparemment son chemin fatidique vers sa mort éventuelle aux mains de Thanos. Cependant, il est vite devenu clair que les choses ne sont jamais aussi claires, et bientôt nous avons eu droit à une explication détaillée de la façon dont les délais dans le MCU sont contrôlés par une puissance si grande qu’ils utilisent des pierres infinies comme presse-papiers.

À la fin de l’épisode, nous en savons plus sur la chronologie possible de Marvel Cinematic Universe et comment les anomalies sont contrôlées, le multivers et le type de guerre dévastatrice qu’il pourrait mener, et d’autres petits extraits d’informations qui seront sans aucun doute développés plus loin sur la ligne. Selon Waldron, c’était à peu près le plan depuis le début, et en écrivant la série, il espérait éclaircir certaines questions de voyage dans le temps soulevées par Fin du jeu et rendre le tout aussi serré que possible à l’examen minutieux qu’il allait subir de la part des fans.

« Je pense que tout le monde en aura une meilleure idée à l’autre bout du fil », Michel Waldron dit par rapport à Docteur étrange 2 connections, dont le script est également de Waldron. « Je dirai simplement que notre charge et notre objectif depuis le début étaient de raconter une histoire complète et passionnante qui peut être autonome, et à la fin, nous verrons ce sur quoi nous avons fait sauter le couvercle. »

« Dès le premier jour, nous nous sommes dit: » Écoutez, cette chose devrait être aussi vitale qu’un film. » Il n’y avait pas de limite à notre imagination, ni à ce que nous pouvions faire ou ne pouvions pas faire parce que c’était sur Disney + », a poursuivi Waldron, « En ce qui nous concerne, nous racontions le chapitre suivant, le plus important de la MCU. Et donc, cela signifiait: ‘Ouais, mettons Infinity Stones là-dedans.' »

Dans des interviews précédentes, Walden a révélé que la série aura des ramifications sur l’univers cinématographique Marvel à l’avenir, qui est similaire aux deux précédentes séries Marvel Disney +. WandaVision, tout en racontant sa propre histoire, a présenté une sorcière écarlate transformée en préparation pour elle Docteur étrange 2 rôle, tandis que Falcon et le soldat de l’hiver mis en place, comme cela était tout à fait prévisible dès le départ, Sam Wilson prenant le relais de Capitaine Amérique en permanence. Quel but Loki a servi à la fin de sa course reste à voir. Vous pouvez garantir qu’une fois cela fait, l’anticipation de la prochaine liste de films Marvel de la phase quatre sera à nouveau à la hausse. Nouveaux épisodes de Loki déposer mercredi sur Disney +. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Loki, Docteur Strange 2