Comment Logan Paul a-t-il duré 8 tours contre. Météo de mai ? Théories et rumeurs

Le dimanche 6 juin, le YouTuber Logan Paul est monté sur le ring pour un combat d’exhibition contre Floyd Mayweather.

Les deux devaient se battre pendant huit rounds, sans juge présent pour déclarer la victoire par décision si les deux boxeurs tenaient la distance. La seule façon pour Paul ou Mayweather de « gagner » était par KO.

Le combat est allé jusqu’à la cloche finale sans KO.

Les deux hommes ont déclaré la victoire à leur manière et de nombreux fans ont été déçus – et pas seulement par les difficultés techniques qui ont tourmenté les serveurs de Showtime.

En fait, selon certains utilisateurs de Showtime, le réseau premium et le service de streaming émettent des remboursements pour le combat après le crash du site Web et de l’application et les téléspectateurs ont reçu des messages d’erreur après avoir payé 49,99 € pour regarder le combat.

En fin de compte, le crash de l’application a été le seul KO de la nuit.

Étant donné le statut légendaire de Mayweather dans le monde de la boxe, même si l’amateur Paul avait un sérieux avantage en termes de taille et de poids, il y a naturellement une tonne de spéculations qui tourbillonnent maintenant sur ce qui s’est passé – et si le combat a été organisé ou non.

Comment Logan Paul a-t-il tenu les huit rounds contre Floyd Mayweather sans se faire éliminer ?

Alors que Mayweather a simplement déclaré: « » Il était meilleur que je ne le pensais « , certains pensent qu’il peut y avoir plus d’explications (ou même plus d’une explication).

Le combat Mayweather contre Paul a-t-il été organisé?

Il y a des inquiétudes légitimes quant à la façon dont les choses se sont terminées. Certaines questions qui restent suffisent à amener les fans sceptiques à se demander si l’ensemble de l’événement n’a pas été négocié et réglé dès le départ.

Le fait que l’un des plus grands boxeurs de tous les temps n’ait pas réussi à éliminer un YouTuber avec un record de 0-1 amène tout le monde à se demander à quel point le combat était réel.

Auparavant, Mayweather avait affronté le champion de MMA Conor McGregor. Bien que le combat ait duré 10 des 12 rounds prévus, il aurait probablement pu être terminé beaucoup plus tôt si Mayweather avait vraiment essayé.

Le boxeur a un sens aigu du spectacle et sait ce qui va à la fois ravir les fans et faire durer le combat pour capitaliser sur les revenus publicitaires.

Il existe d’autres théories plus spécifiques basées sur les réactions des fans et les préoccupations des analystes sur ce qui s’est passé pendant le combat.

Nous les avons compilés ici dans la liste ci-dessous afin que vous puissiez être le juge.

1. Le combat était purement destiné à être un « divertissement ».

Mayweather a précédemment combattu McGregor dans un esprit de «divertissement». Il possède une société de promotion qui organise des événements en direct. C’est un homme d’affaires avisé, capable d’évaluer ce que les gens veulent et ce qu’ils paieront.

Beaucoup en ligne appellent le combat un « match d’entraînement ». Avec huit rounds de boxe, les deux combattants ont décroché un total de seulement 71 coups de poing, ce qui est bien en deçà de la moyenne.

« Je me suis amusé », a déclaré Mayweather dans son interview d’après-combat.

Bien sûr qu’il l’a fait ; il a affronté un amateur et a juste dû laisser son adversaire rester debout pendant huit tours, tout en gagnant une tonne d’argent.

Beaucoup comparent le combat au genre de faux modèle de lutte pour le divertissement mis en place par la WWE – et même cette organisation elle-même a reçu un coup.

Un autre indice clé indiquant qu’il s’agit d’une réponse possible s’est produit lorsque Mayweather a mentionné que même s’il s’était officiellement retiré de la compétition dans le sport au plus haut niveau, il n’était « pas à la retraite du divertissement ».

2. Mayweather et Paul étaient juste là pour l’argent.

C’est peut-être la réponse la plus évidente, ce qui la rend également la plus probable.

Mayweather a évoqué à plusieurs reprises la possibilité que ce combat soit un « vol de banque légalisé ».

« Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars », a déclaré Mayweather lors d’une apparition sur Disruptive Entrepreneur Podcast. « Ou moi et Logan Paul, ou un YouTuber, nous pouvons sortir et nous divertir et nous amuser et faire neuf chiffres. 100 millions de dollars ou plus. »

Aucun chiffre exact n’a été publié, et comme il s’agissait d’un combat d’exhibition et non sanctionné, il est probable qu’ils ne le seront jamais. Les seuls montants signalés sont des rumeurs, et bien que plusieurs sites Web les partagent, aucune source n’a été citée, alors prenez-les avec un grain de sel.

Il a été dit que Mayweather a obtenu un salaire de base de 10 millions de dollars plus la moitié de tous les revenus de la télévision à la carte, tandis que Paul a pris un salaire de base de 250 000 € et 10 % des revenus de la télévision à la carte.

En termes d’achats à la carte, regarder le combat sur Showtime coûterait 49,99 € à un téléspectateur. La dernière fois que Mayweather a eu une de ces expositions contre Conor McGregor, 4,3 millions de personnes ont acheté, ce qui a porté le pot à plus de 600 millions de dollars.

Sans parler des revenus publicitaires d’un combat de huit rounds qui a été autorisé à tenir la distance, diffusant plus de publicités et de bandes-annonces de films qu’il n’y en aurait eu s’il y avait eu un KO précoce, en plus des accords de parrainage clairement en jeu des promotions d’entreprises telles que OnlyFans et Cash App.

Il y avait une énorme somme d’argent qui circulait dimanche soir.

3. Mayweather portait Paul pour le faire ressembler à un vrai boxeur.

« C’est le meilleur moment de ma vie », a déclaré Paul dans la couverture d’après-combat.

En tant que personne qui a commencé à publier des croquis sur Vine et a trouvé son chemin vers la célébrité YouTube, monter sur le ring et conclure un accord de plusieurs millions de dollars avec l’un des plus grands athlètes du monde est probablement en haut du classement pour lui. Ce serait pour n’importe qui.

Maintenant que Paul a parcouru la distance avec Mayweather, il peut mettre cela sur son CV. C’est un énorme accomplissement sur le papier, et si Mayweather ne l’avait pas littéralement mené à travers une grande partie du combat, ce serait aussi un énorme accomplissement dans la réalité.

Le fait est que Paul est maintenant configuré pour combattre qui il veut. Non seulement il a prouvé qu’il pouvait théoriquement se battre avec n’importe qui, légitimement ou non, mais il a également montré qu’il pouvait organiser une fête assez lucrative.

Après Mayweather, il n’y a probablement pas une âme dans le domaine du combat professionnel, ou en dehors de celui-ci, qui serait prête à refuser une bourse aussi grosse.

4. Mayweather a légitimement perdu une étape et a lutté contre un adversaire plus grand et plus jeune.

Il est également possible que toutes ces pensées folles sur les raisons pour lesquelles Mayweather n’a pas présenté le visage de Paul sur la toile ne soient que des théories du complot et que les cyniques soient tout simplement trop bruyants.

Peut-être qu’un boxeur à la retraite de 44 ans est vraiment trop loin de son apogée pour s’accrocher à quelqu’un de près de 35 livres de plus et de presque vingt ans son cadet.

La plupart des boxeurs prennent leur retraite à un âge moyen de 37 ans, et selon une analyse, les deux seuls sur la liste à se retirer invaincus incluent Floyd Mayweather (l’autre était Andre Ward).

Les athlètes perdent généralement un pas après avoir dépassé leur apogée et perdu de la masse musculaire et de la flexibilité, et les boxeurs sont connus pour penser qu’ils en ont toujours « un de plus en eux ».

Pour quelqu’un qui a éliminé le kickboxer Tenshin Nasukawa avant la fin du premier tour, Mayweather pensait probablement qu’il en restait encore dans le tank. Il est possible qu’entre alors et maintenant, il ait juste eu une chute brutale de ses capacités en raison de l’âge.

5. Le combat visait à mettre en valeur la société de production de Mayweather.

Mayweather a un certain nombre de combattants liés à sa société de production, Mayweather Promotions.

L’entreprise est chargée d’organiser des événements en direct dans des espaces de divertissement et comprend sa propre agence avec une écurie de boxeurs qu’il appelle la Money Team.

Alors que Mayweather Promotions existe depuis 2007, le boxeur vieillissant n’a que récemment commencé à sortir lui-même du ring et à se concentrer sur des événements lucratifs via son entreprise qui continueraient à rapporter d’énormes gains dans un avenir prévisible.

L’un des plus gros à ce jour a été son combat avec Logan Paul.

Il est très possible que Mayweather ait au moins négocié le droit d’utiliser sa propre entreprise pour promouvoir et produire le combat, se garantissant ainsi encore plus d’argent que s’il n’était qu’un participant.

Mayweather est maintenant sur le point d’entraîner la star de l’UFC Tyron Woodley pour son prochain combat contre nul autre que Jake Paul, le frère de Logan, que beaucoup considèrent comme une preuve supplémentaire étayant cette théorie.

Il est plus probable qu’une de ces théories soit correcte est la possibilité que plusieurs d’entre elles soient vraies.

Il est très possible qu’il y ait eu un accord de pré-combat en place entre Paul et Mayweather qui incluait probablement des considérations pour des choses comme les revenus publicitaires et la valeur du divertissement.

Ce sont deux grands promoteurs. Ils savaient ce qu’ils faisaient en entrant.

Il est également possible que les deux se soient activement engagés à déterminer comment collecter le montant maximum de dollars par œil au beurre noir. D’après les décomptes non officiels, il semble que ce soit ce qui s’est passé.

Le fait que Paul ait décroché une grande partie du combat et s’est appuyé sur Mayweather pour que l’homme de 44 ans ait à supporter son poids montre que soit Paul comptait fatiguer Floyd, soit que Paul faisait légitimement mal et tentait de obtenir au moins un certain soulagement pour qu’il puisse tenir la distance.

Il y aura une tonne de spéculations autour de ce combat pour les années à venir, sans vraies réponses à venir.

Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il s’agissait d’un spectacle de divertissement géant qui rapportait beaucoup d’argent à deux hommes et pouvait changer l’avenir de la boxe.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Ses fictions et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, et plus encore. Il a commencé à s’entraîner à la boxe et au MMA à l’âge de 7 ans.