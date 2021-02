Comment les vaccins COVID-19 s’adapteront-ils aux nouvelles variantes du COVID-19 émergentes?

Si une variante avec une protéine de pointe mutée surgit que le vaccin d’origine ne peut pas reconnaître, les entreprises échangeraient ce morceau de code génétique pour une meilleure correspondance.

Crédit d’image: AP Illustration / Peter Hamlin

Comment le COVID-19 les fabricants de vaccins s’adaptent-ils aux variantes? En peaufinant leurs vaccins, un processus qui devrait être plus facile que de trouver les vaccins originaux. Les virus mutent constamment au fur et à mesure qu’ils se propagent, et la plupart des changements ne sont pas significatifs. COVID-19 de première génération les vaccins semblent fonctionner contre les variantes actuelles, mais les fabricants prennent déjà des mesures pour mettre à jour leurs recettes si les autorités sanitaires décident que cela est nécessaire. COVID-19[feminine Les vaccins de Pfizer et Moderna sont fabriqués avec une nouvelle technologie facile à mettre à jour. Les vaccins dits ARNm utilisent un morceau de code génétique pour la protéine de pointe qui recouvre le coronavirus , afin que votre système immunitaire puisse apprendre à reconnaître et à combattre la réalité.

Si une variante avec une protéine de pointe mutée surgit que le vaccin d’origine ne peut pas reconnaître, les entreprises échangeraient ce morceau de code génétique pour une meilleure correspondance – si et quand les régulateurs décident que c’est nécessaire.

Mise à jour d’un autre COVID-19 les vaccins pourraient être plus complexes. Le vaccin AstraZeneca, par exemple, utilise une version inoffensive d’un virus du rhume pour transporter ce gène de protéine de pointe dans le corps. Une mise à jour nécessiterait la croissance de virus du rhume avec le gène de pointe mis à jour.

La Food and Drug Administration a déclaré que des études sur le COVID-19 mis à jour les vaccins n’auront pas besoin d’être aussi volumineux ou longs que pour la première génération de vaccins. Au lieu de cela, quelques centaines de volontaires pourraient recevoir des doses expérimentales d’un vaccin remanié et faire vérifier leur sang pour détecter les signes qu’il a stimulé le système immunitaire ainsi que les vaccins d’origine.

Il est plus difficile de décider si le virus s’est suffisamment transformé pour modifier les injections.

À l’échelle mondiale, les autorités sanitaires surveilleront le coronavirus mutations pour repérer les mutations résistantes aux vaccins. Ils devraient également décider si un vaccin remanié devrait protéger contre plus d’une variante.

Dans l’ensemble, le processus serait similaire à ce qui se passe déjà avec le vaccin contre la grippe. Les virus grippaux mutent beaucoup plus rapidement que le coronavirus es, donc les vaccins contre la grippe sont ajustés chaque année et doivent protéger contre de multiples souches.

Lisez aussi: COVID-19[feminine jargon: Variante, souche et mutation du SRAS-CoV-2 signifient toutes des choses différentes

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂