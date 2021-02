Comment les signes font face à l’ennui de manière isolée

Comme s’il ne suffisait pas de s’isoler chez soi et de se sentir en prison, beaucoup de gens se retrouvent prisonniers de leurs propres questions, car la quarantaine nous a fait et nous remet en question beaucoup de choses. Alors que certaines personnes ont réalisé qu’elles devraient donner plus de valeur à certaines choses, comme les contacts physiques ou les déjeuners en famille, d’autres ont réalisé que le temps de la vie est quelque chose de vraiment précieux et qu’il est essentiel de le consacrer à quelque chose qui nous rend heureux.

Et en parlant de quelque chose qui nous rend heureux, comment chaque signe a-t-il trouvé son petit morceau de bonheur pendant l’isolement? Après tout, parfois c’est l’ennui qui ne finit jamais! Étiez-vous curieux de savoir ce que fait le béguin jusqu’à ce que vous y répondiez, même s’il est coincé dans quatre (ou plus) murs? Alors, courez-y pour découvrir son signe et vérifiez avec nous ci-dessous une réponse possible!

bélier

Le Bélier est l’un des signes qui souffre le plus de l’isolement, car il n’a pas beaucoup d’options sur la façon de dépenser son énergie. Alors, la façon dont il a trouvé de passer du temps, tout en mettant son côté énergétique au travail, était par l’entraînement physique à la maison! Que ce soit en pratiquant une activité physique à travers des vidéos, des applications ou des jeux vidéo, l’important pour l’Aryen est de mettre le corps en mouvement!

Taureau

Tout le monde sait que les Taureaux adorent la bonne cuisine et bien sûr, ils utiliseraient la quarantaine pour tester ou améliorer leurs arts culinaires! Il teste sûrement une nouvelle recette ou approuve simplement les nouvelles recettes de quelqu’un d’autre dans sa famille. Peu importe qui l’a préparé, il met un point d’honneur à être l’inspecteur qualité!

Gémeaux

Les Gémeaux sont à l’écoute, curieux et adorent apprendre! On attend donc d’eux qu’ils utilisent la quarantaine comme source de connaissances. Le natif des jumeaux a passé beaucoup de temps à lire et personne ne serait surpris s’il décidait de créer une chaîne de médias sociaux juste pour partager ses découvertes littéraires.

Cancer

Le Cancer est cette petite personne attachée à la tradition et aux bons souvenirs, alors on peut parier qu’il est assis sur le canapé avec un bon pop-corn à regarder les classiques de son adolescence! Sans oublier qu’il remercie probablement le ciel pour avoir Netflix. Imaginez comment faire face à la quarantaine sans pouvoir louer des films? Juste pour Dieu!

Lion

Le leonine est le maître des achats en ligne. Vain comme il est, il profite de ce temps pour s’investir en lui-même et, s’il craint, il fait partie de ces personnes qui continuent à publier des rituels de soins de la peau (produits de soins de la peau) sur Instagram! Vous pouvez même penser que c’est de la vanité, mais votre ami Leo se prépare probablement simplement à son avenir en tant qu’influenceur numérique. Voulez-vous dire non?!

vierge

La quarantaine a duré tout l’hiver, car c’est presque le printemps. Et qu’est-ce que cela veut dire? Le fameux nettoyage de printemps! La Vierge profite de la quarantaine pour mettre la maison à jour et organiser tout ce qui doit être organisé. Le seul problème est qu’il trouve toujours quelque chose de nouveau à organiser …

Kg

Balance, dans leur quête de justice, retourne et déplace les éponges! Ils «prennent» l’énergie des autres pour eux-mêmes et vivent sous le stress. La quarantaine a été un bon moment pour se détendre, méditer et découvrir davantage sur eux-mêmes. Après tout, ils savaient à quel point ils avaient besoin de la fonction «filtre» en réalité!

Scorpion

Les Scorpions aiment le changement, alors vous pouvez parier qu’il change quelque chose en ce moment! Que ce soit la décoration, la position d’un meuble ou vos propres cheveux! Le natif du scorpion profite de la quarantaine pour quelques rénovations internes et externes, car l’important pour lui est de faire circuler l’énergie.

Sagittaire

La quarantaine a été le plus grand cauchemar et la meilleure chose qui soit arrivée au Sagittaire. Cauchemar parce qu’il ne peut pas voyager, mais je rêve parce qu’il a enfin le temps de planifier tous les voyages qu’il veut faire! Parce qu’il est très aventureux, le monde est trop petit pour ce découvreur des sept mers.

Capricorne

Vous avez certainement rencontré des établissements proposant des cours pendant la quarantaine. Bien que cela puisse ne rien vous dire, c’est ainsi que le natif du Capricorne s’est trouvé productif! Il est la personne qui continue à publier de nouveaux cours sur LinkedIn juste pour rendre jaloux les paresseux qui vivent en regardant des films …

Aquarium

Les Verseaux sont très humanitaires et essaient d’être le changement qu’ils veulent voir dans le monde, alors ne soyez pas surpris de voir les Verseaux «ennuyeux» la quarantaine parce qu’ils font une sorte de travail bénévole. Parfois, ils ne sont pas liés à une ONG, mais aident simplement la famille ou les voisins du groupe à risque à faire leurs achats, par exemple.

Poisson

Les Poissons font définitivement de l’art! Non pas qu’il soit à la hauteur, mais c’était l’occasion parfaite pour lui de travailler sur ses dons artistiques, comme la peinture, l’écriture, la sculpture ou la danse. Vivant comme ça, il met toute son essence et sa créativité à contribution!

Maintenant que vous avez une idée de ce que le béguin pourrait faire sans y répondre, que diriez-vous de lâcher vous-même ce téléphone portable, arrêtez de voir la dernière fois qu’il a été mis en ligne et consacrez votre énergie à quelque chose qui fait vraiment tu es heureux? N’oubliez pas: même si la quarantaine est une chose très triste, c’est peut-être l’occasion que vous attendiez de regarder à l’intérieur de vous-même et de réfléchir à ce qui compte vraiment, n’est-ce pas?