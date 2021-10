Comment les parents de Brian Laundrie ont-ils conduit la police vers des restes humains dans la réserve de Carlton ?

Avec la nouvelle que des restes humains partiels ont été trouvés lors de la recherche de Brian Laundrie, beaucoup éveillent des soupçons quant à l’implication de ses parents dans la chasse.

Il a été confirmé que des restes humains non identifiés ont été trouvés dans une partie de la réserve Carlton qui était auparavant sous l’eau.

La découverte coïncide avec la nouvelle que Roberta et Chris Laundrie avaient brièvement rejoint les forces de l’ordre plus tôt ce matin pour aider aux efforts de recherche de Laundrie.

La police n’a pas divulgué si des preuves liées à Brian Laundrie ont été trouvées dans la réserve jusqu’à ce stade, ce qui soulève des questions sur la façon dont les parents de Laundrie ont pu faire avancer la recherche si rapidement.

Comment les parents de Brian Laundrie ont-ils conduit la police à des restes humains près de la réserve Carlton ?

Selon une déclaration de Steven Bertolino, l’avocat de la famille de la blanchisserie, Chris et Roberta ont informé le département de police de North Port et le FBI de leur intention de se joindre à la recherche hier soir.

Le couple est arrivé au parc environnemental de Myakkahatchee Creek à 7h15, selon les informations, et a été suivi par les forces de l’ordre alors qu’ils commençaient une brève recherche.

C’est à Myakkahatchee Creek que la famille de Laundrie a découvert sa voiture après qu’il eut quitté leur domicile le 13 septembre.

Cependant, la police a principalement fouillé la réserve Carlton adjacente.

Chris et Roberta Laundrie auraient découvert des preuves dans la réserve.

Il est rapporté que la laverie s’est jointe à la recherche d’un sentier fréquenté par Brian. On ne sait toujours pas si le couple avait déjà informé les autorités de cette piste ou pourquoi les forces de l’ordre ont été invitées à fouiller cette zone aujourd’hui.

Chris avait déjà rejoint la recherche dans la réserve de Carlton début octobre, où il aurait montré à la police certains des sentiers de randonnée préférés de son fils.

Pendant leur séjour dans le parc, Chris a été vu à plusieurs reprises entrer et sortir des broussailles. Le couple aurait découvert plus tard un sac blanc et un objet de couleur sombre après avoir traversé une zone de ronces.

Ils ont été vus en train de placer l’objet dans le sac et de le remettre aux forces de l’ordre.

En sortant du parc, Chris et Roberta ont passé un appel téléphonique, puis ont reçu un autre appel. Ils semblent également avoir été réconfortés par les forces de l’ordre.

Ils ont quitté le parc vers 8h45 et auraient été vus contrariés à leur retour chez eux.

Des soupçons s’élèvent sur les parents de Brian Laundrie.

Les mouvements de la famille sont surveillés de plus près que jamais alors que les détectives en ligne tentent de déterminer si l’implication soudaine du couple dans la recherche a joué un rôle dans la découverte des restes humains et – si oui – quelles informations ils ont partagées pour mener à ce point.

Chris et Roberta ont été vus lors d’une rare sortie publique plus tôt hier matin au cours de laquelle ils ont fait le plein d’eau et d’autres produits d’épicerie, tout en visitant un magasin AT&T et une banque.

Les parents de Brian Laundrie ont été critiqués pour leur silence.

La famille est restée silencieuse depuis que Brian Laundrie est rentré chez lui sans sa petite amie, Gabby Petito, qui a ensuite été retrouvée tuée par strangulation dans le Wyoming fin août.

Ils n’ont ni aidé la police dans son enquête sur l’homicide de Petito ni parlé publiquement de la disparition de leur fils, sauf par l’intermédiaire de leur avocat.

Chris et Roberta ont également modifié la chronologie de la disparition de leur fils, affirmant à l’origine qu’il avait disparu le 14 septembre, mais ont déclaré plus tard qu’ils ne l’avaient pas vu depuis le 13 septembre.

Le couple a également découvert que la voiture de leur fils au parc environnemental de Myakkahatchee Creek le 16 septembre l’avait conduite à la maison avant de signaler sa disparition le lendemain.

