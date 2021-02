Comment les fans de la Ligue internationale de justice peuvent-ils regarder la coupe Snyder sans HBO Max?

Le moment où nous n’aurions jamais pensé venir est presque arrivé. Justice League de Zack Snyder est à un mois de la sortie sur HBO Max. Malheureusement, le nouveau service de streaming n’est toujours pas disponible dans de nombreux territoires internationaux. Cela signifie que les fans du « Snyder Cut » qui vivent en dehors des États-Unis ne savent pas quand ils auront accès au film. Dans une récente interview, Snyder a pesé sur la question et a parlé de l’importance pour les fans de contacter Warner Bros.à ce sujet.

« La seule façon que je pense, à certains égards, est de laisser vos transporteurs locaux et également Warner Bros. en général, ou HBO Max, leur faire savoir ou comprendre que c’est important pour vous. Parce que je pense que dans leur esprit, ce serait être comme, ‘Oh, c’est [not a big deal]». Je ne sais pas combien de personnes veulent le voir, je n’en suis pas certain. Mais je pense qu’il est important de faire savoir que c’est une chose, qu’il y a de l’intérêt de vous les gars, des fans. «

Avant la sortie du film de Snyder, un dilemme similaire se posait aux fans qui voulaient regarder Wonder Woman 1984 sur HBO Max, mais n’a pas pu car le service de streaming n’était pas disponible sur leur territoire géographique. Dans ce cas, le film était disponible dans certains cinémas d’autres pays. Il n’est pas certain que la même chose se produira avec Justice League de Zack Snyder. Selon Snyder, le fait que Snyder Cut soit prêt à sortir si rapidement a créé des problèmes de distribution en dehors de HBO Max.

« Je pense que la fenêtre normale, ou la manière normale dont les gens à Hollywood distribuent les films, est-ce qu’ils comprennent quand le film sera réalisé qu’il va devoir être distribué, n’est-ce pas? Et ils ont une fenêtre de deux ans pour tout comprendre. . Le problème, c’est que cela s’est produit en six mois et a pris vie, et cela a pris tout le monde au dépourvu, et je pense que la demande a également pris tout le monde au dépourvu. Je crois que même lorsque le film était en quelque sorte éclairé, le Snyder La version Cut était verte, je ne sais pas s’il y avait un sentiment d’urgence ou une compréhension de la demande mondiale qui serait exigée de la distribution et du studio et de tout le monde à satisfaire. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Et oui, Jared Leto revient en tant que Joker.

Le film raconte l’histoire d’un groupe de super-héros forcés par les circonstances à sauver le monde lorsqu’un envahisseur d’un autre monde arrive sur la planète à la recherche d’un ensemble d’objets d’une immense puissance. Justice League de Zack Snyder arrive sur HBO Max le 18 mars.

