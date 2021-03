Comment le téléphone du vent relie les vivants et les morts

Dans un petit jardin à Otsuchi, au Japon, se trouve une grande cabine téléphonique blanche avec un téléphone sans connexion. Les gens voyagent de partout juste pour utiliser le téléphone – pour parler avec des parents ou des êtres chers décédés.

Surnommé «le téléphone du vent» ou «téléphone du vent» (風 の 電話, kaze no denwa en japonais), le lien qu’il fournit aux proches décédés est, comme vous pouvez l’imaginer, assez puissant.

Et contrairement à la nostalgie douloureuse évoquée par la connexion apparemment similaire dans l’épisode 1964 « Night Call » de « The Twilight Zone », la ligne téléphonique moderne reliant les vivants et les morts apporte un réconfort bien nécessaire aux personnes en deuil du monde entier.

Comment est né le « téléphone dans le vent »?

La cabine téléphonique a été construite par Itaru Sasaki, le propriétaire du jardin, en 2010, peu de temps après avoir perdu son cousin d’un cancer et quelques mois avant l’une des plus grandes catastrophes nucléaires depuis Tchernobyl.

Sasaki l’a ouvert au public en 2011, à la suite du tsunami dévastateur dans la région japonaise de Tōhoku qui a coûté la vie à plus de 20 000 personnes. Depuis lors, il est resté populaire parmi les habitants et les touristes.

« Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas pu dire au revoir », a déclaré Itaru. « Il y a des familles qui auraient aimé pouvoir dire quelque chose à la fin, si elles avaient su qu’elles ne pourraient plus parler. »

En 2017, Sasaki a publié un livre plein de ses réflexions sur la création de la cabine téléphonique intitulée « Kaze no Denwa – Daishinsai Kara Rokunen, Kaze no Denwa o Tooshite Mieru Koto » (en anglais, « The Phone of the Wind: What I Have Seen via le téléphone dans les six ans qui ont suivi le tremblement de terre « ). Depuis, deux romans ont été basés sur sa création, ainsi qu’un court métrage autrichien et le long métrage japonais « Voices in the Wind ».

Récemment, Itaru a été contacté pour installer des cabines téléphoniques similaires en Europe afin que les survivants de Covid-19 puissent appeler leurs proches décédés du virus.

Des répliques existent actuellement à Oakland, en Californie; Dublin, Irlande; Tahara, préfecture d’Aichi, Japon; Provincetown, Massachusetts; Marshall, Caroline du Nord; Aspen Mountain, Colorado; et peut-être plus récemment, Olympia, Washington.

«Tout comme une catastrophe, la pandémie est survenue soudainement et lorsqu’un décès est soudain, le chagrin d’une famille est également beaucoup plus important», a déclaré le jeune homme de 76 ans.

Beaucoup de gens qui utilisent la cabine téléphonique disent que cela les aide à accepter leurs pertes, tout en leur donnant un endroit pour se sentir connecté à ceux qu’ils pleurent. À bien des égards, il peut également servir de lieu de prière.

Kazuyoshi Sasaki, un survivant du tsunami de 2011, se rend fréquemment sur le stand pour parler avec sa femme, Miwako, décédée dans la catastrophe.

Il compose le numéro et se tient debout tout en parlant à sa femme via la ligne téléphonique non connectée.

«Tout s’est passé en un instant, je ne peux pas l’oublier même maintenant», lui dit-il en pleurant. « Je t’ai envoyé un message te disant où j’étais, mais tu ne l’as pas vérifié. »

Ce jour-là, il y a 10 ans, il a fouillé les centres d’évacuation et les morgues de fortune dans l’espoir de retrouver sa femme. À la fin de chaque journée, il retournait dans sa maison vide et délabrée.

«Quand je suis revenu à la maison et que j’ai regardé le ciel, il y avait des milliers d’étoiles, c’était comme regarder un coffret à bijoux», raconte la femme de 67 ans. « J’ai pleuré et pleuré et je savais alors que tant de gens avaient dû mourir. »

Il se déconnecte de l’appel en lui faisant savoir qu’un examen médical récent s’est bien passé et qu’il a perdu du poids.

«Je vais prendre soin de moi», assure Kazuyoshi à son amour. « Je suis si heureux que nous nous soyons rencontrés, merci, nous faisons tous ce que nous pouvons, en parlons bientôt. »

L’impact continu du Wind Phone

À l’occasion du dixième anniversaire du stand et du tsunami qui a dévasté tant de personnes, son impact continue d’atteindre plus de coins de la Terre et le nombre de personnes visitant le stand reste constant.

Les communautés côtières qui ont été touchées par cette catastrophe naturelle particulière en ressentent encore les effets aujourd’hui, et la cabine téléphonique leur sert comme une lueur d’espoir en ces temps d’obscurité.

Les êtres chers survivants doivent pleurer et passer à autre chose après une perte tragique, mais leur lien avec les disparus perdure pour toujours.

Et grâce à cette grande cabine téléphonique blanche au milieu d’un jardin paisible, la connexion elle-même peut rester vivante.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.