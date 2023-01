Comment le spécial Avatar arrive-t-il à Disney +

Disney+

Le documentaire Avatar: The Deep Dive, une édition spéciale de 20/20 rassemble les témoignages d’acteurs et du réalisateur James Cameron lui-même.

©IMDBAvatar: The Deep Dive – Une édition spéciale de 20/20 est sur le point d’être diffusée sur Disney Plus

La deuxième tranche de Avatar C’était l’une des bandes les plus attenduesaprès plus de 10 ans se sont écoulés depuis la première de la première partie (2019) et maintenant Disney + montrera plus de matériel de Avatar Le chemin de l’eaudont la première a eu lieu fin 2022, avec le documentaire Avatar: The Deep Dive, une édition spéciale de 20/20.

D’après les informations de Disney+, ce sera un aperçu. »à l’une des suites les plus attendues de l’histoire du cinéma avec le réalisateur oscarisé James Cameron et le casting« .

De la bande-annonce de la spéciale, nous pouvons voir que le projet montrera le dans les coulisses avec Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Sam Worthington Oui stephen langqui décrivent l’expérience de travail avec Cameron (titanesque, Terminateur) Dans ce projet.

+ Quand est sorti Avatar : The Deep Dive, une édition spéciale de 20/20 ?

Le spécial d’une heure arrive à Disney + le vendredi 13 janvier. Le long métrage rassemble, en plus des expériences de travail, la technologie de capture de mouvement. Le casting est également vu subir des mois de formation intensive en plongée libre pour donner des performances complètes sous l’eau..

Le spécial d’une heure montre la façon dont Cameron a travaillé avec les actrices et les acteurs, en se concentrant sur leurs expressions faciales, sans les distractions des décors et des figurants, comme décrit par le réalisateur de extraterrestres, le retour.

