Comment l’annulation de Spider-Man 4 a ouvert la voie à l’avenir du MCU de Peter Parker

Dans l’édition d’aujourd’hui de « et si? » histoire alternative des super-héros, nous revenons sur ce qui aurait pu être comme Sam Raimi Homme-araignée 4 serait sorti en salles il y a exactement dix ans. Suite au succès financier de Spider-Man 3, le plan était de demander à Raimi de diriger un autre épisode avec Tobey Maguire reprenant son rôle de Peter Parker une fois de plus. Cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, nous avons L’incroyable homme-araignée redémarrez avec Andrew Garfield, ce qui a finalement ouvert la voie à Spidey pour se rendre dans l’univers cinématographique Marvel. Cette suite ne se produisant pas, assez curieusement, a probablement eu un impact plus important que le film lui-même n’aurait eu lieu.

Remontons l’horloge. Le 12 mars 2009, le compte Twitter officiel de Sony Pictures a déclaré: « Sony Pictures sortira Spider-Man 4 le 6 mai 2011. » Considérant Spider-Man 3 fait un peu moins de 900 millions de dollars au box-office en 2007, cela semblait être un choix judicieux. Remarquez, Iron Man venait de sortir en 2008. L’idée d’un univers cinématographique de super-héros n’était pas encore vraiment dans l’esprit de personne.

Malheureusement, Sony avait une date de sortie qu’ils voulaient atteindre et Sam Raimi au fur et à mesure que la pré-production avançait, il ne pensait pas qu’il pouvait maintenir l’intégrité créative du projet tout en essayant de fixer cette date. Ainsi, le 11 janvier 2010, il a été officiellement annoncé que Sony opterait plutôt pour un redémarrage. À l’époque, Raimi a déclaré ce qui suit.

« Travailler sur les films de Spider-Man a été l’expérience d’une vie pour moi. Alors que nous étions impatients d’en faire un quatrième ensemble, le studio et Marvel ont une occasion unique de prendre la franchise dans une nouvelle direction, et je sais qu’ils fera un travail formidable. «

James Vanderbilt a écrit le scénario de ce qui allait devenir L’incroyable homme-araignée, tirant son titre de la série Marvel Comics qui a donné vie au super-héros dans les années 60. Andrew Garfiled a été choisi comme Peter Parker avec Mark Webb dans le fauteuil du réalisateur. Emma Stone a également été sollicitée pour jouer Gwen Stacy, qui offrait quelque chose de différent puisque Kirsten Dunst avait dépeint Mary Jane Watson dans la trilogie de Sam Raimi. Le film, sorti en 2012, a rapporté 757 millions de dollars respectables au box-office, ouvrant la voie à L’incroyable Spider-Man 2 en 2014. Contre des critiques très mitigées, la suite n’a rapporté que 708 millions de dollars.

Après quelques considérations bizarres dans les coulisses, comme un film solo de tante May (oui, vraiment), un accord explosif a été conclu avec Disney et Marvel Studios. Spider-Man s’est rendu au MCU, avec Tom Holland jouant Peter Parker à partir de 2016 avec Captain America: guerre civile. Cela a très bien fonctionné jusqu’à présent, avec Spider-Man: pas de retour à la maison prévu dans les salles en décembre.

Mais qu’aurait-il Spider-Man 4 ressemblait? Nous avons entendu des bribes au fil des ans. On s’attendait à ce que Vulture soit le méchant avec John Malkovich considéré pour le rôle. Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous demander. La bonne nouvelle est que selon la rumeur, Tobey Maguire et peut-être Andrew Garfield vont apparaître dans No Way Home, alors que le multivers Marvel est sur le point d’être exploré dans le MCU. Nous verrons si cela se produit vraiment. Pour l’instant, vous pouvez consulter l’annonce originale du Twitter de Sony Pictures comptez et réfléchissez à ce qui aurait pu être.

Sony Pictures sortira Spider-Man 4 le 6 mai 2011. – Sony Pictures (@SonyPictures) 12 mars 2009

Sujets: Spider-man