Comment la vidéo de Darnella Frazier sur le meurtre de George Floyd a conduit à la condamnation de Derek Chauvin

Alors que nous célébrons une nouvelle victoire dans la lutte pour la justice raciale avec un verdict de culpabilité dans le procès contre Derek Chauvin, beaucoup reconnaissent les efforts d’un adolescent qui a façonné le cours de l’histoire récente.

Sans Darnella Frazier, qui a utilisé son téléphone appareil photo pour enregistrer Derek Chauvin assassinant George Floyd le 29 mai 2020 à Minneapolis, ainsi que le groupe de spectateurs courageux qui ont intensifié leurs efforts, Chauvin pourrait être l’un des nombreux policiers qui restent la force après un meurtre injuste.

Avec ou sans la vidéo, Chauvin est un meurtrier, mais à cause d’un adolescent à l’esprit vif, nous avons un flic criminel de moins dans nos rues et un mouvement déterminant vers une réforme de la police qui inclut des personnes de toutes races et couvre les cultures et les continents.

Et bien qu’un verdict de culpabilité ne justifie ni ne modifie la mort de Floyd, ce procès décisif pourrait ouvrir la voie à une plus grande équité raciale dans les services de police.

Frazier n’avait que 17 ans lorsqu’elle est tombée sur l’arrestation de Floyd à Minneapolis.

Après avoir enregistré et téléchargé la vidéo sur Facebook, elle a préparé le terrain pour des manifestations internationales contre le racisme et la brutalité policière.

Les images de Floyd implorant sa vie sous le genou de Chauvin sont devenues le symbole d’innombrables autres vies noires opprimées et perdues au cours de siècles de racisme systémique.

« Avec rien de plus qu’un téléphone portable et des tripes, Darnella a changé le cours de l’histoire dans ce pays, déclenchant un mouvement audacieux exigeant la fin du racisme systémique anti-Noir et de la violence de la part de la police », a écrit Suzanne Nossel, PDG de PEN Amérique

Frazier a empêché la police de dissimuler la mort de Floyd

Les images de Frazier ont bouleversé tout un récit fabriqué par le département de police de Minneapolis. Si leur histoire avait été autorisée, cela aurait pu conduire à un résultat très différent pour Chauvin.

Le récit original du ministère de la mort de Floyd décrit la scène d’un «incident médical» au cours duquel la police a transféré un homme à l’hôpital «où il est décédé peu de temps après».

Au tribunal, cependant, le pneumologue Dr Martin Tobin a utilisé des séquences vidéo pour identifier le moment exact où Floyd a pris son dernier souffle alors qu’il était toujours sous le genou de Chauvin.

La vidéo de Frazier et le récit qu’elle a brisé rappellent la dissimulation potentielle qui aurait pu être utilisée pour protéger Chauvin.

C’est aussi un rappel des milliers d’autres vies de Noirs qui sont enlevées par des policiers mais non enregistrées. Nous ne saurons peut-être jamais combien de policiers ont commis des atrocités similaires et restent dans la rue.

La vidéo virale du meurtre de George Floyd a incité le monde à passer à l’action

Avec la vidéo de Frazier comme catalyseur, plus de mesures ont été prises contre Chauvin dans les 24 heures que la plupart des autres officiers qui tuent des gens au cours de leur vie.

Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a été témoin de la vidéo de Frazier après qu’elle soit devenue virale sur Facebook et qu’elle ait renvoyé Chauvin et les trois autres agents impliqués dans l’arrestation le lendemain.

Il a publiquement félicité Frazier pour l’enregistrement de la vidéo qui l’a poussé à l’action.

Bien que «nous ne devrions jamais avoir à nous fier» à la vidéo des témoins pour tenir la police responsable, le chef a déclaré: «Je suis absolument reconnaissant que cela ait été capturé de la manière dont il l’a été.»

La vidéo et les vérités inquiétantes qu’elle a révélées sont devenues impossibles à ignorer ou à tenter de rationaliser. Ainsi, il a pénétré la culture des policiers défendant les leurs après des actes ignobles et a forcé Arradondo à reconnaître les crimes de Chauvin.

Depuis la vidéo, Minneapolis a transféré près de 8 millions de dollars de financement de la police vers l’expansion des services de santé mentale, la prévention de la violence et d’autres soutiens.

Des villes à travers les États-Unis ont examiné les politiques de la police sur l’utilisation de la force, des caméras corporelles et des mandats.

La vidéo de Darnella Frazier définissait les preuves dans le procès Chauvin

Les preuves judiciaires et les déclarations des témoins sont revenues à maintes reprises sur les images de la mort de Floyd. Analysant le niveau de force de Chauvin, les appels à l’aide de Floyd et les efforts des autres spectateurs pour lui sauver la vie.

Le plaidoyer réussi du procureur général Keith Ellison au jury de «croire vos yeux» n’aurait pas été possible sans la vidéo de Frazier.

Frazier, elle-même, a fourni l’un des témoignages les plus convaincants et les plus émouvants de l’affaire et nous a rappelé l’humanité qui manquait à Chauvin en ce jour fatidique.

«Cela fait des nuits que je suis resté debout pour m’excuser et m’excuser auprès de George Floyd de ne pas en faire plus, de ne pas interagir physiquement et de ne pas lui avoir sauvé la vie», a déclaré Frazier

Elle a également réaffirmé le fait que Floyd n’est que l’un des nombreux hommes noirs dont la vie est menacée chaque jour par la police.

«Quand je regarde George Floyd, je regarde mon père, je regarde mes frères, je regarde mes cousins, mes oncles parce qu’ils sont tous noirs», a déclaré Mme Frazier. «J’ai un père noir. J’ai un frère noir. J’ai des amis noirs.

Elle a ajouté: « Je regarde comment cela aurait pu être l’un d’entre eux. »

Frazier et les autres spectateurs qui ont enregistré et témoigné contre Chauvin ont transformé ce qui aurait pu être un autre meurtre dissimulé d’un homme noir en ce qui, espérons-le, sera un tournant vers la réforme de la police et l’égalité raciale.

Comme Ellison l’a dit en louant leurs efforts, «Ils ont accompli des actes de courage simples mais profonds. Ils ont dit la vérité.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York.