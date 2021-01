Comment jouer à Cyberpunk 2077 à la troisième personne

Jouer à Cyberpunk 2077 à la troisième personne est le désir de beaucoup. Un mod permet de le faire sur PC et est disponible en téléchargement.

Tôt ou tard, cela devait arriver, et bien que le jeu soit encore plein de bugs, les mods sur PC font tout leur possible pour AMÉLIORER le jeu. Et l’une de ces améliorations est de pouvoir enfin jouer Cyberpunk 2077 à la troisième personne.

C’est un mod pour PC que vous pouvez télécharger à partir du site Web suivant et qui est toujours en phase de test. Les bugs cyberpunk sont graves, donc lors du changement de caméra dans le jeu, nous en avons quelques autres. Il suffit d’aller dans la section questions et nous verrons que certaines parties des personnages disparaissent ainsi que des objets. Par exemple, il y a un utilisateur qui se plaint que le personnage perd la raison.

Mais par curiosité, pouvoir jouer à Cyberpunk 2077 à la troisième personne est bien. De plus, il y a des gens qui souhaitaient pouvoir jouer à la troisième personne et même que le jeu ne les rend pas drôles d’être à la première personne.

Dans la vidéo ci-dessus, vous avez des exemples de Cyberpunk 2077 avec ce mod. Il y en a plusieurs qui ont essayé le mod et ont donné leur avis dessus. Vous pouvez également voir cet utilisateur expliquer en détail comment le mod est installé dans le jeu.

