Comment j’ai rencontré votre père obtient la première bande-annonce avant la première de janvier sur Hulu

Hulu redémarre How I Met Your Mother avec la nouvelle série How I Met Your Father, et vous pouvez regarder la bande-annonce maintenant.

Cela fait presque huit ans que la comédie bien-aimée de CBS Comment j’ai rencontré votre mère a terminé sa neuvième et dernière saison en 2014. Le spectacle a été aimé par tant de gens et une fois que le mot a été publié sur un spin-off, les fans sont devenus fous à la recherche de détails sur le nouveau spectacle. Et maintenant, tout le monde obtient les retombées qu’il a demandées, Comment j’ai rencontré votre père.

L’émission de genre renverse l’intrigue de la série originale alors qu’une femme nommée Sophie (jouée par Hilary Duff dans la chronologie de 2022 et Kim Cattrall dans le futur) raconte à son fils comment elle a rencontré son père. La série est décrite comme « une histoire qui nous ramène à l’année 2022, où Sophie et son groupe d’amis proches sont en train de découvrir qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux dans l’ère des applications de rencontres et des options illimitées. » Dans une récente interview avec Sirius XM, Duff a révélé que le spin-off se connecte à la série originale, « C’est lié, et j’espère que nous aurons des apparitions amusantes d’invités de la distribution originale. »

En plus de jouer le rôle de Sophie dans la série, Duff sera également producteur. Le reste de la distribution comprend Chris Lowell (Véronique Mars), Francia Raisa (Cultivé-ish), Tom Ainsley (Les Royals), Tien Tran (Force spatiale), et Suraj Sharma (Dieu m’a ami). Ancien Drake et Josh la star Josh Peck a également un rôle récurrent en tant que directeur adjoint nommé Drew. Lowell incarne Jesse, un musicien en herbe qui fait également office de chauffeur Uber et vit avec son meilleur ami Tom. Raisa incarne Valentina, la meilleure amie et colocataire de Sophie. C’est une styliste en herbe qui vient de rentrer de la Fashion Week de Londres avec un bel homme nommé Charlie. Ainsley incarne Charlie, un mannequin britannique qui se rend à New York pour être avec Valentina.

Tran joue la sœur adoptive de Jesse qui s’est séparée de sa femme et a déménagé à New York. Shan incarne l’optimiste Sid, colocataire, meilleur ami et propriétaire de bar de Jesse. Kim Cattrall assumera le rôle de narrateur de la série, similaire à ce que Bob Saget a fait dans l’original. Comment j’ai rencontré votre mère créateurs, Craig Thomas et Carter Bays, sont les producteurs exécutifs de Comment j’ai rencontré ton père. L’épisode pilote sera également dirigé par HIMYM la réalisatrice Pam Fryman, qui a réalisé 196 des 208 épisodes de la série originale. La série dérivée est écrite par Aptaker et Berger. Les fans attendaient un premier aperçu et que cette série fasse enfin ses débuts car elle apporte beaucoup d’attention et d’espoir.

Cependant, vous n’aurez pas à attendre plus longtemps pour jeter un coup d’œil au nouveau spectacle ou aux personnages car une toute nouvelle bande-annonce vient de sortir et nous montrera un premier aperçu de cette toute nouvelle série dérivée. Vérifions-le ci-dessous :

Comment j’ai rencontré ton père est prévu pour le moment pour 10 épisodes et fera ses débuts le 18 janvier 2022 sur Hulu.





