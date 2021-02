Comment invoquer et battre Moder à Valheim

Haut dans les sommets les plus froids du monde du purgatoire viking attend Moder, le quatrième boss de Valheim; préparez-vous et lisez tout ce dont vous avez besoin pour vaincre et invoquer Moder dans ce guide.

Comment invoquer Moder à Valheim | Emplacement du boss moder

Pour invoquer Moder, vous devrez vous lancer dans un long et ardu voyage à la recherche d’objets appelés œufs de dragon dans le biome de la montagne.

Vous pouvez trouver ces œufs de dragon aux plus hauts sommets du biome de la montagne, et vous pouvez identifier les emplacements des œufs soit par la couleur pourpre éclatante, soit par la forte concentration d’ennemis de drake.

Vous devrez également rassembler un total de trois de ces œufs, dont vous aurez également besoin d’au moins 200 espaces libres dans votre inventaire pour les récupérer.

Pour cette raison, nous vous recommandons de ranger vos objets à la base avant de vous attaquer à ces œufs, ou vous pouvez acheter un objet appelé Megingjord auprès du marchand Haldor. L’achat de cet article coûtera 950 pièces mais vous permettra de transporter au moins un œuf avec 150 poids supplémentaires.

Cela dit, une fois que vous avez obtenu les œufs, vous devrez trouver le sanctuaire de Moder. Pour ce faire, recherchez des ruines dans la zone de montagne jusqu’à ce que vous en trouviez une avec une tablette runique en pierre. Lorsque vous en trouvez une avec la tablette, marche vers le haut et appuyez sur e dessus, et cela révélera l’emplacement du sanctuaire de Moder; ce sanctuaire sera probablement élevé sur une montagne, alors méfiez-vous.

Une fois que vous avez trouvé le sanctuaire, vous devrez alors lancer un total de trois œufs à l’intérieur de l’autel illustré ci-dessous pour invoquer Moder; après cela, un moder furieux apparaîtra. Cependant, avant de l’invoquer, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous pour vous aider à combattre et à tuer Moder.

Comment vaincre Moder à Valheim

Construisez un abri à proximité: Nous vous recommandons de construire une petite base / abri à proximité du sanctuaire pour stocker des biens de valeur et réapparaître si vous mourez; vous voudrez également un feu de camp pour obtenir le buff reposant. Vous pouvez également vous rabattre et utiliser cette base comme couverture pour peler Moder avec des flèches.

Soyez prêt avec des articles; Emportez beaucoup d’hydromel santé et d’aliments comme des saucisses et des ragoûts; nous vous recommandons également de faire le plein de flèches comme l’obsidienne ou le fer.

Enfile ta meilleure armure t; Avoir au moins une armure de fer ou de loup, avec une cape de lox ou de loup pour lutter contre le froid; si vous ne l’avez pas encore, nous vous recommandons fortement de préparer de l’hydromel givré.

Utilisez le terrain à votre avantage; cachez-vous derrière les arbres et les rochers, et feu volée après volée de flèches sur le dragon.

Apportez vos meilleures armes de tir; Faites au moins un arc de dragur ou de chasseurs, et faites sortir la merde du lézard du ciel en colère jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Évitez la mêlée comme la peste; Molder peut frapper comme un train de marchandises, il ne vaut donc pas la peine de se mêler au lézard céleste; au lieu de cela, esquivez et couvrez-vous et continuez à tirer des salves.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir Guck et comment intégrer le Black Metal Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.