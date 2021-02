Comment Framework prévoit de briser la malédiction des ordinateurs portables évolutifs

Un ordinateur portable évolutif est depuis longtemps le Saint Graal des fonctionnalités des ordinateurs portables. Et tout comme le célèbre Graal, il n’a jamais été retrouvé.

Beaucoup ont essayé et tous ont échoué. La tentative la plus récente était la zone 51m R1 d’Alienware, qui a été lancée avec des objectifs ambitieux mais n’a finalement jamais offert de mises à niveau significatives.

Entrez Framework, qui s’engage à apporter enfin le Saint Graal à Camelot avec un ordinateur portable modulaire, à faire soi-même et évolutif. Être témoin de tous les échecs de quête précédents, eh bien, nous avons nos doutes. Beaucoup d’entre eux.

Mais après avoir longuement discuté avec le fondateur de Framework Nirav Patel, nous avons de nouveau trouvé notre espoir ravivé et peut-être, peut-être que cette fois, quelqu’un réussira. Patel semble avoir des réponses à la plupart des problèmes qui ont fait tomber tout le monde, y compris les limites du TDP et les consommateurs qui cassent simplement les choses en les construisant.

Ci-dessous, vous trouverez une ventilation des spécifications de l’ordinateur portable Framework, suivi de nos questions-réponses avec Patel. C’est perspicace.

Spécifications du cadre

Processeur: Intel 11e génération

GPU: graphiques intégrés Iris Xe

RAM: DDR4 / 3200 dans deux emplacements SO-DIMM

Stockage: Standard M.2

Batterie: 55Whr

Clavier: dôme de voyage de 1,5 mm

Webcam: 1080p 60fps

Réseau Wi-Fi 6E

Écran: 13,5 pouces 3: 2 résolution 2256 x 1504

Disponibilité: été 2021

OS: Linux ou Windows

Cadre Le cadre sera vendu sous forme d’ordinateurs portables ou de kits de bricolage aux consommateurs.

Questions-réponses sur les ordinateurs portables avec Nirav Patel

45secondes.fr: Pouvez-vous partager plus de détails sur la façon dont il peut être «mis à niveau» et réparé? Je suppose que la carte mère peut être remplacée par la suite, mais cela signifie en grande partie que la société doit faire le contrôle qualité et l’exécution des cartes qui, je suppose, sont personnalisées. Comment pouvez-vous tenir compte des besoins en énergie et en chaleur sur la route?

Patel: Chaque module du système est remplaçable par l’utilisateur final à des fins de mise à niveau ou de réparation, et les pièces sont mises à disposition via le Framework Marketplace. Nos cartes d’extension glissent et s’enclenchent dans le boîtier. La lunette remplaçable est une fixation magnétique. Pour les modules internes, chacun utilise un seul connecteur étiqueté et un nombre minimal de fixations. Le seul module qui est plus complexe à remplacer est la carte mère à laquelle tout se connecte, ce qui serait un élément plus rare à changer (et quelque chose qu’aucun autre ordinateur portable ne propose actuellement).

En général, les processeurs mobiles sont conçus par Intel et AMD pour cibler les contraintes thermiques de facteurs de forme spécifiques. Nous avons conçu dans un budget thermique pour maximiser le niveau thermique « U » d’Intel, une charge continue de 28 W au niveau du processeur avec des niveaux de suralimentation supérieurs. Nous développons nous-mêmes des cartes mères supplémentaires avec de nouvelles plates-formes de processeur chez Framework et ouvrons nos spécifications à des tiers pour pouvoir en développer des compatibles et les proposer via le Framework Marketplace.

45secondes.fr: Il y aura donc une version AMD?

Patel: Nous n’avons pas annoncé de plans spécifiques pour des versions supplémentaires, mais nous avons conçu le Framework Laptop pour pouvoir utiliser les futures cartes mères que nous développons avec différentes plates-formes de processeur.

45secondes.fr: Les ordinateurs portables de bricolage ont déjà été poussés, mais la plupart des fournisseurs qui ont essayé ont abandonné parce que les clients détruiraient les ordinateurs portables et demanderaient ensuite un remboursement. Comment pouvez-vous expliquer les abus des clients dans ces situations?

Patel: Nous avons conçu le produit pour qu’il soit aussi facile que possible à réparer et aussi difficile que possible de l’endommager accidentellement, et nous publions des guides de réparation et des vidéos pour simplifier l’expérience. Étant donné que chaque module est remplaçable individuellement, si quelqu’un casse accidentellement une pièce, nous avons la possibilité de le remettre en état de fonctionnement en remplaçant uniquement cette pièce plutôt qu’une machine complète. Nous travaillerons également pour orienter le client vers des produits qui correspondent à ses compétences et à ses intérêts. La plupart des consommateurs choisiront notre système traditionnellement pré-construit plutôt que l’édition DIY, et s’ils ont besoin de faire une mise à niveau ou une réparation avec laquelle ils ne sont pas à l’aise, nous les guiderons pour qu’ils se rendent dans leur atelier de réparation local avec le remplacement. partie en main.

Cadre La RAM, le Wi-Fi et le SSD sont construits autour de sockets ouverts, mais le processeur est soudé en place.

45secondes.fr: Un problème avec les tentatives précédentes que nous avons trouvé en construisant votre propre ordinateur portable était les câbles plats très délicats pour les écrans. Même les gens habitués à déconner à l’intérieur d’un PC les détruiraient. Allez-vous avec un câble ruban standard pour le panneau?

Patel: Nous utilisons un connecteur assez robuste qui est conçu pour être cyclé plusieurs dizaines de fois. Dans le cas où un utilisateur se retrouverait avec un câble cassé à un moment donné, des remplacements sont disponibles via notre Marketplace.

45secondes.fr: Pour faire suite à la question sur le matériel détruit lors de la construction ou de la maintenance, vous attendez-vous à ce que les consommateurs soient suffisamment responsables pour accepter qu’ils doivent acheter une nouvelle carte mère et un nouveau processeur parce qu’ils ont écrasé la matrice lors d’un échange?

Patel: Nous avons conçu le produit pour qu’il soit difficile de se briser accidentellement pendant les flux normaux de mise à niveau et de réparation, et nous faisons généralement confiance aux gens pour faire ce qu’il faut avec le produit.

45secondes.fr: Souhaitez-vous voir un retour aux processeurs socket au lieu de BGA ou ce navire a-t-il longtemps navigué?

Patel: C’est formidable que la mémoire et le stockage soient toujours disponibles en tant que socket, et nous avons reçu une tonne de commentaires positifs sur le choix d’utiliser des sockets là-bas. Le navire a navigué pour des processeurs socket dans un facteur de forme mobile.Nous nous sommes donc concentrés sur la possibilité de rendre la carte mère elle-même facile à remplacer et de garder les autres pièces de grande valeur comme la mémoire, le stockage et le Wi-Fi séparables.

45secondes.fr: Un fournisseur d’ordinateurs portables de jeu a également «promis» des mises à niveau, mais lorsque les exigences thermiques et électriques ne correspondaient pas, il n’a pas pu proposer la mise à niveau et s’est par la suite retrouvé en litige. Pensez-vous que votre cible TDP de 28 watts vous isole si un Intel ou AMD de nouvelle génération sortirait de cette enveloppe? Je suppose que le TLDR est vraiment: quelles améliorations pouvez-vous promettre sur la route et pour combien de temps?

Patel: Nous sommes satisfaits de notre objectif de 28 W. Nous espérons pouvoir offrir d’excellentes performances dans ce format dans un avenir prévisible, et nous développerons au fur et à mesure des cartes mères et des cartes d’extension supplémentaires.

45secondes.fr: Et juste pour être clair: en théorie, si nous arrivons à une partie Intel ou AMD de 20e génération, vous demandez simplement à l’ODM de fabriquer une carte avec cette partie pour le châssis?

Patel: Pour les ordinateurs portables en général, chaque carte mère est personnalisée pour chaque châssis. Cela finit par être plus facile pour nous puisque notre châssis reste le même chaque année, ce qui réduit la quantité de nouveaux développements à faire pour chaque carte. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de fabrication pour intégrer de nouvelles plates-formes de processeurs.

45secondes.fr: Le caloduc est réutilisé j’imagine, mais vous pourriez éventuellement changer cela aussi?

Patel: Le module dissipateur thermique / ventilateur sera en général couplé à la carte mère et remplacé par celle-ci, en raison des changements de trous de montage et de taille de matrice qui se produisent de génération en génération.

45secondes.fr: Qu’en est-il du GPU embarqué à un moment donné? Pourriez-vous en théorie construire une carte avec un processeur de 28 watts et une faible puissance discrète?

Patel: Ce n’est probablement pas une voie que nous emprunterons dans ce facteur de forme, mais les graphiques discrets sont un espace qui nous passionne pour l’avenir.

Cadre Le Framework latop propose des modules de port construits autour de l’interface USB-C et de l’interface Thunderbolt 4 pour permettre aux consommateurs de choisir leur propre port.

45secondes.fr: Qu’est-ce que les modules de port utilisent pour une norme de connexion?

Patel: Nous avons utilisé USB-C comme interface physique et Thunderbolt 4 / USB4 comme interface électrique. Entre les modes Alt USB-C et les ponts TBT4 / USB4, nous avons une tonne de flexibilité pour nous adapter à différents protocoles et normes. Nous avons en fait une liste d’environ 50 cartes que nous explorons actuellement et qui correspondent toutes à ce modèle.

45secondes.fr: Existe-t-il un modèle commercial raisonnable basé uniquement sur la vente de mises à niveau? Est-ce vraiment mieux que de simplement vendre à quelqu’un un nouvel ordinateur portable?

Patel: Nous nous sommes vraiment concentrés sur l’alignement des incitations autour de la longévité, entre les consommateurs et notre modèle économique. Nous permettons aux gens de rester sur le produit aussi longtemps qu’ils le souhaitent en mettant à niveau et en obtenant des pièces de rechange pour l’ordinateur portable qu’ils ont plutôt que d’avoir à en acheter un tout nouveau. Le consommateur en profite bien sûr, mais nous aussi, car cela devient un consommateur avec lequel nous entretenons une relation économique à long terme, plutôt que simplement une personne à qui nous avons vendu un article.

Tout cela contribue finalement à un écosystème dans lequel nous n’avons pas seulement nos clients et nous, mais aussi des tiers qui souhaitent participer. Gérer un écosystème sain avec des effets de réseau fonctionnels est un excellent endroit pour nous en tant qu’entreprise.

45secondes.fr: Selon vous, qu’est-ce qui entraînerait le besoin d’une nouvelle coque ou d’un nouveau châssis?

Patel: Je pense que nous avons tous des produits électroniques grand public qui se détériorent après quelques années d’utilisation. Un consommateur peut choisir de résoudre ce problème sur un ordinateur portable Framework en commandant des pièces de remplacement du boîtier s’il le souhaite. Notre lunette est également une attache magnétique pour la personnalisation des couleurs.

45secondes.fr: une conception modulairen ne sera pas aussi rentable qu’un ordinateur portable intégré – que dites-vous à un consommateur pour le convaincre qu’il vaut la peine de payer plus à l’avance pour un ordinateur portable Framework par rapport à un ordinateur portable OEM concurrent?

Patel: Nous ne facturerons pas de prime pour la longévité. Nous fixerons les prix pour être compétitifs avec d’autres ordinateurs portables qui utilisent les mêmes processeurs. En plus d’être évolutif et réparable pour bien fonctionner plus longtemps, le Framework Laptop permet une personnalisation dès le premier jour avec le système de carte d’extension qui permet aux consommateurs de choisir les ports de leur choix. Nous avons également conçu le produit pour être un excellent ordinateur portable complet, avec un écran 2256×1504 3: 2, un débattement des touches de 1,5 mm, une webcam 1080p 60fps, etc.

45secondes.fr: Comme le dit le proverbe, une garantie n’est aussi bonne que si l’entreprise est toujours en activité. Pouvez-vous indiquer aux consommateurs que vous serez toujours là dans cinq ans?

Patel: Nous nous engageons à tenir la promesse de longévité des produits, et nous construisons et développons l’équipe pour y parvenir. Beaucoup d’entre nous dans l’équipe sont venus à Framework de startups d’électronique grand public à succès, et nous avons apporté les leçons apprises avec nous.

45secondes.fr: Je sais que j’ai l’air assez pessimiste, mais c’est uniquement parce que j’ai longtemps cru aux ordinateurs portables évolutifs en tant que concept, mais je n’ai vu l’échec qu’au cours de mes 25 ans d’espoir que quelqu’un fasse les choses correctement. Que pouvez-vous me dire pour me faire croire que cette fois cela fonctionnera?

Patel: La meilleure chose que je puisse dire, c’est que ce n’est pas un projet parallèle pour nous. Le cœur de notre mission, de notre stratégie et de la conception de nos produits est la longévité, l’évolutivité et la réparabilité, et nous avons constitué une équipe pour y parvenir.

Cadre L’ordinateur portable évolutif Framework sera disponible cet été.

