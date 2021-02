Comment fonctionne l’art crypto, le mouvement qui vend des œuvres numériques comme s’il s’agissait de pièces uniques

Depuis quelque temps dans le monde de l’art aussi œuvres numériques ils ont une manière d’être certifiés comme pièces uniques. Cela arrive grâce à blockchain, la même technologie de validation décentralisée qui donne de la valeur aux crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, et qui au fil des ans a donné naissance à un mouvement appelé art crypto. Les initiatives qui fusionnent art numérique et cryptographie se sont développées depuis le milieu des années 2010, et ont depuis permis aux artistes numériques les plus avant-gardistes de vendre le fruit de leur travail sur un marché jusqu’ici essentiellement réservé aux œuvres d’art.

Les débuts chez Christie’s

Aujourd’hui, cependant, l’art crypto est prêt à débarquer dans le monde des enchères traditionnelles: Christie’s vient en effet d’annoncer pour la première fois la vente d’un fichier numérique, signé de manière indélébile avec l’utilisation de la blockchain. La maison de vente aux enchères la plus connue au monde vendra une partie substantielle du travail de Mike Winklemann, un graphiste bien connu dans la communauté en ligne et pas seulement comme Beeple. Intitulé TOUS LES JOURS: LES 5000 PREMIERS JOURS, l’image est un collage de 5000 œuvres que le graphiste met en ligne quotidiennement depuis 2007.

En réalité, aucune des images qui composent la collection n’est inédite ou privée; malgré cela, la collection qui sera mise aux enchères représentera toujours une pièce unique, précisément parce qu’elle en possède une signature spéciale résidant sur la blockchain. Cet élément distinctif est appelé Jeton non fongible, ou NFT: il réside en ligne, a la même fonction que la signature de l’artiste et, intrinsèquement lié à l’œuvre elle-même, donne au propriétaire la possession de quelque chose d’intangible et par ailleurs facilement reproductible – du moins du point de vue des pixels qui font la peinture.

Les fichiers deviennent des œuvres uniques

Le système sous-jacent à l’art cryptographique vous permet de vendre n’importe quel artefact numérique comme s’il s’agissait d’une seule pièce, même lorsqu’il s’agit d’œuvres diffusées et retravaillées au-delà de toute croyance comme je meme. Un exemple à cet égard remonte à ces heures et concerne le Nyan Cat, le fameux gif animé qui représente un chaton en pixel art alors qu’il sillonne le ciel poussé par une propulsion aux couleurs de l’arc-en-ciel. L’œuvre représente l’une des images en mouvement qui ont circulé le plus en ligne à ce jour, mais elle est actuellement mise aux enchères en tant qu’unicum.

25 mille dollars pour un gif

L’opération a commencé avec Chris Torres, artiste et auteur du gif de Nyan Cat, qui, à l’occasion du dixième anniversaire de la publication de son travail, a restauré l’original et l’a mis en vente sur la plateforme crypto arte Foundation, en le liant à un NFT. L’acheteur obtiendra un fichier qui est esthétiquement similaire à ses copies potentielles, mais intrinsèquement différent et non reproductible: l’offre la plus élevée pour l’instant est plus de 25 000 €. L’initiative n’aurait pas été aussi fructueuse si le Nyan Cat n’était pas devenu un vrai chat au fil des ans Célébrité du Net, mais cela n’aurait même pas été possible s’il n’y avait pas eu un système capable de certifier le caractère unique de la pièce proposée.

