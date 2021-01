Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité WhatsApp qui rend l’application plus sûre

Alors que de nombreux utilisateurs abandonnent Whatsapp pour des raisons de confidentialité, les développeurs d’applications lancent une mise à jour qui rendra plus sécurisée une étape cruciale et jusqu’à présent pas très sécurisée dans l’utilisation du système: leajout d’un nouvel ordinateur à la liste des appareils autorisés à utiliser Web WhatsApp. La fonctionnalité est en cours de publication et s’assurera que les utilisateurs seront invités à en choisir un preuve biométrique de leur identité avant d’activer WhatsApp Web sur un nouveau gadget.

Les chats espionnés

L’interface Web WhatsApp est très pratique pour utiliser le service de messagerie devant l’ordinateur, mais les chats à l’intérieur sont une copie carbone de ceux stockés sur le téléphone; il ne fait donc aucun doute que le système représente un danger pour la sécurité des données des utilisateurs. D’une part, le système est à l’épreuve des intrusions et il n’y a aucun risque connu que les pirates puissent se faufiler dans les discussions en utilisant l’interface Web; par contre, pour connecter un profil WhatsApp à une session web, il suffit viser la caméra du smartphone sur l’écran vers le navigateur ouvert à la page appropriée. L’opération prend quelques fractions de seconde et connecte les deux appareils indéfiniment.

Bref, le risque est qu’une personne à proximité – de confiance ou non – profite d’un moment de distraction d’une victime potentielle pour voler secrètement votre smartphone, associez-le à un ordinateur à proximité, puis renvoyez-le comme si de rien n’était: le résultat permettrait à toute personne ayant accès à cet ordinateur de toujours surveiller les discussions de la victime. Pour être juste, dans WhatsApp, il existe une fonction qui répertorie toutes les sections Web ouvertes et actives, mais les informations signalées Ils ne sont pas pour tout le monde.

La solution: une vérification biométrique sécurisée

C’est pourquoi les développeurs WhatsApp ont décidé d’ajouter une mesure de sécurité au processus d’activation d’une nouvelle session Web WhatsApp. Une fois que vous avez choisi l’option appropriée, avant d’activer la caméra pour coupler le téléphone avec le navigateur présentera l’interface de déverrouillage biométrique, par exemple lorsque vous sortez l’appareil du mode veille. Qu’il s’agisse de l’empreinte digitale sous l’écran, d’un lecteur d’empreintes digitales sur le corps ou du Face ID de l’iPhone est indifférent: le système d’exploitation se charge de la reconnaissance du reste; WhatsApp ne gère aucun aspect de la vérification il ne stocke pas non plus les données biométriques des utilisateurs. Une fois le propriétaire reconnu, il est possible d’encadrer le QR Code affiché sur la page Web WhatsApp ouverte sur l’ordinateur et de finaliser la connexion entre les deux appareils.

La nouveauté est étant libéré, c’est pourquoi il faudra peut-être un certain temps pour qu’il soit disponible sur tous les smartphones. Forcer la mise à jour depuis le Play Store et l’App Store pourrait accélérer le processus, mais l’attente ne devrait pas prendre longtemps de toute façon.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂