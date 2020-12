Comment faire une table enchantée dans Minecraft

Dans le jeu de construction et de survie classique de tous les temps, Minecraft, il existe un système d’enchantement et son utilisation vous permettra de donner des améliorations spéciales à divers objets du jeu. Mais pour utiliser ce système, vous avez besoin d’une table d’artisanat unique appelée table d’enchantement. Heureusement, dans notre guide ici, nous vous expliquerons comment obtenir et créer une table enchantée en Minecraft.

Comment faire une table d’enchantement

En bref, pour créer une table d’enchantement dans Minecraft, vous avez besoin des ressources suivantes ci-dessous.

Un livre

Deux diamants

Quatre obsidienne

Une fois ces ressources rassemblées, vous devrez les placer dans une table d’artisanat selon le modèle suivant, comme indiqué ci-dessus. Si vous n « avez pas de table d » artisanat, vous pouvez en créer une avec le motif ci-dessous.

Cependant, comme nous l’avons indiqué précédemment, avant de pouvoir créer une table d’enchantement, vous aurez besoin des éléments requis listés ci-dessus. Cela dit, si vous ne savez pas où trouver les trois ressources ou si vous n’avez même pas encore les ressources pour faire le tableau, cette partie suivante du guide vous aidera.

Comment faire un livre

Pour commencer, si vous souhaitez créer un livre en Minecraft, vous aurez besoin des ressources suivantes ci-dessous.

Trois papiers – Pour fabriquer du papier, vous devez avoir trois cannes à sucre; vous pouvez obtenir ces cannes à sucre le long des rivières. Lorsque vous obtenez les cannes à sucre, placez-les sur une table de fabrication en ligne droite par trois pour les fabriquer.

Un cuir – Vous pouvez récolter le cuir de nombreux animaux, mais principalement des vaches seraient le choix idéal pour le cuir. De plus, si vous utilisez un outil avec au moins cinq enchantements de pillage, vous pouvez augmenter la quantité maximale de cuir qui passe de deux à cinq.

Après avoir obtenu les ressources ci-dessus, vous voudrez les mettre dans le modèle, comme indiqué dans l’image ci-dessus.

Comment obtenir des diamants dans Minecraft

Pour obtenir des diamants Minecraft, vous devrez creuser jusqu’à environ les niveaux de surface 5 à 15. Autour de ces niveaux, c’est là que la ressource se reproduit le plus souvent; vous aurez également besoin d’un pick and up Iron pour extraire la ressource; tout ce qui est inférieur ne fera que briser le bloc et ne laissera rien tomber.

En passant, si vous utilisez un outil enchanté avec jusqu’à Fortune III, le minerai laissera des diamants supplémentaires par rang de Fortune avec un maximum de quatre diamants supplémentaires avec Fortune III. Parallèlement à cela, si vous utilisez un outil enchanté Silk Touch au lieu de laisser tomber les diamants lorsque le bloc de minerai est cassé, il déposera le bloc de minerai à la place.

Comment obtenir de l’obsidienne

Pour obtenir des blocs d’obsidienne, il vous suffit de trouver de la lave et de l’introduire dans un seau d’eau. Après avoir introduit l’eau dans la lave en déversant ladite eau sur la lave, vous fabriquerez des blocs d’obsidienne. Lorsque vous transformez la lave en obsidienne, extrayez-la avec une pioche en diamant ou en Netherite. Vous pouvez trouver la lave généralement profondément sous terre et parfois à la surface près des montagnes. Parallèlement à cela, vous pouvez également trouver de l’obsidienne dans les endroits suivants ci-dessous.

Villages – Cherchez l’obsidienne dans le coffre du fabricant d’armes dans le village.

Portail en ruine – Peut être trouvé dans un coffre standard autour du portail.

Forteresse du Nether – Apparaît comme butin dans les coffres ordinaires des forts.

Restes de bastion – Peut être trouvé comme butin dans des coffres en bois.

Une fois que vous avez obtenu toutes ces ressources, trouvez le bouton central de la souris et faites défiler complètement vers le haut et suivez le schéma ci-dessus pour créer la table d’enchantement. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour Minecraft, nous avons une tonne de guides que vous pouvez trouver sur la page des guides et des actualités du jeu.