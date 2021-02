Comment faire une fonderie à Valheim

Si vous souhaitez passer aux objets de rang en fer ou en bronze dans Valheim, vous aurez besoin d’une fonderie pour transformer tout le minerai du jeu en barres métalliques.

Comment construire une fonderie et fondre du minerai à Valheim

Faire une fonderie en Valheim, vous devrez d’abord saisir un total de cinq cœurs de surtling; vous pouvez attraper les noyaux dans les chambres funéraires ou sur les ennemis survoltés. Obtenir les noyaux débloquera la recette pour fabriquer une fonderie, et vous pourrez ensuite en fabriquer un avec 20 pierres et les cinq noyaux de surtling que nous venons de mentionner.

En rapport: Comment construire un établi à Valheim

Après cela, suivez les étapes ci-dessous pour fabriquer une fonderie.

La première étape: Construisez un établi si vous n’avez pas déjà à l’intérieur de votre maison avec un toit au-dessus, vous pouvez le faire avec dix bois et un marteau.

Deuxième étape : Rassemblez toutes les ressources – cinq noyaux surlting et 20 pierres – puis utilisez votre marteau pour fabriquer la fonderie en cliquant avec le bouton droit avec le marteau et en allant dans l’onglet de fabrication.

Une fois votre fonderie construite, vous pourrez faire fondre tout le minerai que vous collectez en plaçant le minerai sur le côté droit de la fonderie illustrée ci-dessus et en plaçant le charbon dans la fente gauche illustrée ci-dessous.

Voici tout le minerai que vous pouvez fondre jusqu’à présent à Valheim

Une fois que vous placez le minerai et le charbon à l’intérieur de la fonderie, elle transformera le minerai en fer, cuivre, barres d’étain, etc., après quelques minutes. Cependant, pour fabriquer des barres comme le bronze, vous devrez combiner deux types d’étain et de cuivre à l’intérieur d’une forge.

