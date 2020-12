Comment faire une armure Chainmail dans Minecraft

Dans Minecraft, L’armure de chaîne est une armure de niveau moyen décente qui peut offrir plus de protection que l’armure en cuir et en or. Cependant, on ne sait pas exactement comment le fabriquer ou même comment l’obtenir. Heureusement, dans ce guide, nous vous expliquerons comment obtenir une armure de chaîne Minecraft.

Comment obtenir une armure Chainmail en échangeant dans Minecraft

En bref, vous ne pouvez pas fabriquer d’armure Chainmail, mais elle peut toujours être obtenue par d’autres méthodes, comme le commerce avec des PNJ et comme une rare goutte de squelettes et de zombies. Continuez à lire pour savoir comment faire les deux.

Pour échanger avec des PNJ contre une armure en cotte de mailles, vous aurez besoin d’émeraudes et trouver un PNJ ou un marchand errant qui vendra l’armure. Si vous n’avez pas d’émeraudes, vous pouvez les trouver profondément sous terre dans les biomes des collines extrêmes. Mais il convient de noter que leur extraction est la pire voie car ils sont extrêmement rares, il est donc préférable de vérifier les coffres aux endroits suivants ci-dessous.

Ruines

Villages

Igloos

Naufrages

Temples (jungle ou désert)

Villes de fin

Comment obtenir l’armure Chainmail des foules

Quant à l’autre, il est également égal en rareté, étant donné qu’il faut trouver une foule portant l’armure mais aussi un peu plus facile en même temps. Par exemple, si vous avez une ferme de monstres installée pour des squelettes ou des zombies, vous pouvez avoir beaucoup plus de facilité à essayer d’en trouver un qui porte l’armure.

Si vous trouvez une foule avec une armure en cotte de mailles, ne la tuez pas tout de suite car vous n’avez qu’une petite chance de gagner l’armure sous forme de drop. Cependant, si vous avez une armure plus forte comme Iron, tout ce que vous avez à faire est de la lancer sur la foule pour qu’elle laisse tomber l’armure Chainmail.

En fin de compte, ce sont les deux seuls moyens d’obtenir l’armure Chainmail dans le jeu; Cependant, il convient de noter que vous feriez probablement tout simplement mieux de fabriquer une armure de fer car elle est beaucoup plus facile à obtenir et elle est plus résistante que l’armure Chainmail.