Comment faire sauter des trous de pêche à Lazy Lake, Lake Canoe et près de Steamy Stacks | Fortnite Chapitre 2 | Saison 5

La plupart des défis de la semaine 6 concernent la pêche et les explosions. C’est une combinaison étrange mais pas sans précédent! Et vous devez le faire deux fois!

Comment faire sauter des trous de pêche à Lazy Lake, Lake Canoe et à proximité de Steamy Stacks

Pour faire sauter des trous de pêche à Lazy Lake, Lake Canoe et à proximité de Steamy Stacks, vous devez vous rendre à l’un de ces trois endroits et faire sauter des trous de pêche sur l’eau. Il est facile de dire où vous devez exploser car des bancs de poissons se trouvent dans une zone et une ondulation apparaît sur l’eau au-dessus.

Il existe plusieurs façons de procéder; vous pouvez lancer une grenade, tirer un RPG ou utiliser tout ce qui explose pour faire cette quête. Cependant, le moyen le plus simple de le compléter est d’utiliser un bateau à moteur et d’utiliser les armes pour faire exploser les trous de pêche!

Pour Lazy Lake, lorsque vous tombez, descendez à la périphérie du lac pour trouver un bateau à moteur et utilisez les armes pour faire sauter les trous de pêche. Cependant, vous pouvez vous déposer sur l’île Lazy Lake elle-même et espérer trouver des grenades, car les trous de pêche sont proches de la terre!

Lake Canoe est à peu près le même que Lazy Lake; c’est juste beaucoup plus petit. Un bateau à moteur y frayera ou utilisera des explosifs pour faire sauter les trous de pêche. C’est soit ou vraiment! Le principal, ce sont les explosions!

Pour les trous de pêche près de Steamy Stacks, vous voulez vous rendre au point où se trouve la plage, et vous y trouverez un bateau à moteur. Il suffit de conduire le bateau vers la mer, et lors de vos voyages assez rapidement, vous verrez les trous de pêche qui doivent être détruits!

N’oubliez pas que vous n’avez qu’à faire sauter trois de ces trous de pêche! Une fois que vous avez fait cela, le défi est terminé!

