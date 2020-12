Comment faire de l’obsidienne dans Minecraft

L’obsidienne est une ressource rare et utile dont vous aurez besoin à un moment donné Minecraft. Envie d’aller au Nether, que diriez-vous de créer une table d’enchantement? Eh bien, vous avez besoin de cette obsidienne, j’en ai bien peur. Heureusement, ce guide vous expliquera comment faire de l’obsidienne en Minecraft.

Comment obtenir de l’obsidienne dans Minecraft

Obtenir de l’obsidienne et le faire dans Minecraft n’est pas un concept difficile, car tout ce que vous avez vraiment à faire est de trouver de la lave et de vider de l’eau dessus. Cela créera des blocs d’obsidienne dont vous aurez alors besoin. Lorsque les blocs d’obsidienne sont fabriqués, tout ce que vous avez à faire est de les extraire avec au moins un diamant ou un Netherite pioche.

Nous vous recommandons d’utiliser une pioche en diamant plutôt que le Netherite, car ce dernier est plus un outil de fin de partie avec des étapes supplémentaires pour l’obtenir. Maintenant, comme pour les pioches de diamant, tout ce que vous avez à faire est de creuser jusqu’à environ 5-15 jusqu’à ce que vous trouviez des diamants.

Une fois que cela se produit, ramenez-les à votre base et trouvez votre table d’artisanat et fabriquez une pioche comme vous le faites habituellement, mais avec des blocs de diamant au lieu de quoi que ce soit. Après cela, nous vous suggérons de fabriquer un seau d’eau avec le motif ci-dessous, afin que vous puissiez transporter l’eau là où se trouve la lave. Pour fabriquer un seau, vous aurez besoin de trois lingots de fer; vous pouvez obtenir des lingots de fer en faisant fondre du minerai de fer.

Cela dit, une fois que vous avez à la fois une pioche et un seau préparés et prêts, vous pouvez trouver de la lave généralement sous terre et autour des montagnes à la surface. Cependant, si vous pillez plutôt l’obsidienne, vous pouvez la trouver en train de se reproduire dans les coffres aux endroits suivants ci-dessous.

Villages – Cherchez l’obsidienne dans le coffre du fabricant d’armes dans le village.

Portail en ruine – Peut être trouvé dans un coffre standard autour du portail.

Forteresse du Néant – Apparaît comme butin dans les coffres réguliers des forts.

Restes de bastion – Peut être trouvé comme butin dans des coffres en bois.

Cela termine ce guide après cette liste de lieux;