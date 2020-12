Comment faire de l’essence dans Ark Survival Evolved

L’essence est nécessaire plus tard pour alimenter plusieurs utilitaires de fin de partie comme le gril industriel et le banc de chimie; c’est aussi l’une des meilleures sources de carburant Arche. Cela dit, comment faites-vous cela? Eh bien, dans ce guide, nous allons expliquer cela et plus encore.

Comment faire de l’essence

En bref, pour fabriquer de l’essence, vous devrez placer six huiles et cinq peaux dans une forge de raffinage ou industrielle. Après 30 secondes, la forge fabriquera de l’essence, qui pourra ensuite être utilisée pour alimenter les structures et objets suivants ci-dessous.

Générateur électrique

Grill industriel

Bateau à moteur

Banc de chimie

Fixation de moteur de tyrolienne

Broyeur industriel

Tyrolienne

Fabricant

Forage minier

Tronçonneuse

Dans l’ensemble, faire de l’essence est relativement simple, mais si vous ne disposez pas des ressources nécessaires ou des structures pour les fabriquer, voici comment les fabriquer et les obtenir tous.

Comment obtenir des peaux

Pour obtenir des peaux, tout ce que vous avez à faire est de trouver un dinosaure ou une créature appropriée, de le tuer, puis de l’utiliser pour le récolter à l’aide de l’outil approprié, comme les scies à chaîne étant le meilleur et les haches étant la deuxième. Vous pouvez également utiliser des créatures apprivoisées pour récolter des dinos morts pour les peaux avec beaucoup plus d’efficacité; Voici ci-dessous les créatures apprivoisées idéales pour ce travail.

Direwolf

Sabertooth

Thérizinosaur

Comment obtenir de l’huile

Obtenir du pétrole est très différent de la ressource précédente; cela est dû au fait que la source principale, selon les conditions du serveur, provient des nœuds sous-marins et de surface. Cependant, vous pouvez obtenir de l’huile en fonction de la carte à partir de nœuds de surface situés à des endroits spécifiques, et pour ces événements, vous devrez utiliser une pioche. En ce qui concerne les nœuds sous-marins, vous aurez besoin d’une créature aquatique parfaite pour vous approcher des nœuds afin de pouvoir les extraire. Consultez notre guide sur l’huile pour en savoir plus sur la façon d’obtenir de l’huile.