Comment et quand voir #SuenaEnTikTok

En ces temps, l’une des nombreuses leçons laissées par la pandémie est que la musique, quel que soit le pays, peut faire tomber les frontières et atteindre chaque citoyen pour transmettre un peu de paix. À tel point que, au fur et à mesure de son expansion, de nombreuses entreprises ont trouvé un bon plan d’affaires dans les chanteurs et l’une d’entre elles est TIC Tac qui vient de lancer son premier festival de musique, #SuenaEnTikTok.

Tout comme l’année dernière, la « fête de la quarantaine » a été créée au moyen d’un compte Instagram en Argentine, où de nombreux artistes du pays se sont connectés à un Instagram Live pour entrer en contact avec leurs fans, c’est maintenant au tour de TIC Tac. C’est que, Du 11 au 13 juin, les artistes du moment seront présents à #SuenaEnTikTok.

Certains des interprètes qui ont déjà confirmé leur présence sont Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Carlos Vives, Mau et Ricky, Tini, María Becerra, Danna Paola, Manuel Turizo, Morat, Cali et El Dandee, Río Roma, entre autres. C’est-à-dire que cette fête musicale réunira à nouveau toute l’Amérique latine à travers la musique, même si on ne sait pas encore exactement quel jour chacun sera présent.

Cependant, la transmission sera la même pour tout le monde et se fera par le biais de la TIC Tac officiel de l’Amérique latine qui débutera avec les spectacles à 14h00 en Colombie et à 16h00 en Argentine et au Mexique. Pourtant, l’artiste qui a le plus ému tout le monde par sa présence dans #SuenaEnTikTok C’est Tini Stoessel qui vient de sortir Lie to me avec María Becerra et fait sensation dans le monde entier.