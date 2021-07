Comment et quand voir la Virtual Crunchyroll Expo 2021 en Amérique latine

Depuis son arrivée en Amérique latine, Croustillant est l’une des plateformes les plus populaires parmi les fans d’anime. Dans son catalogue, il a des centaines d’options pour le public qui aime ce genre, allant des classiques tels que Yu Gi-Oh ! aux premières récentes comment peut-il être Taxi étrange ou la prochaine série Fena : princesse pirate. La vérité est que le catalogue est très large et que les fonctionnalités de la plate-forme sont vraiment excellentes.

Tel est le succès du service que dans les prochains jours une nouvelle édition de l’exposition à distance intitulée Crunchyroll virtuel 2021, qui réunira la communauté mondiale des animes pour célébrer l’incroyable art du genre à travers des panels, des premières, des concerts, etc. Dans cet événement si important pour les fans, il y aura quatre scènes en direct pendant trois jours et vous pourrez voir quelques panels 24h/24, dans la section Vidéo à la demande.

Quand aura lieu la Virtual Crunchyroll Expo 2021 ?

Pour voir l’événement, les utilisateurs peuvent s’inscrire sur V-CRX gratuitement en entrant dans le expo.crunchyroll.com. La Expo Crunchyroll virtuelle se déroulera sur trois jours avec une diffusion de 5 au 7 août. Il sera disponible dans la section Vidéo à la demande du début de l’événement le jeudi 5 août jusqu’au lundi 9 août.

+ Programmation du Virtual Crunchyroll Expo 2021

La programmation sera présentée dans le cadre de l’expérience immersive de la convention numérique Virtual Crunchyroll Expo, permettant aux fans de profiter et d’explorer New Crunchy City. De plus, il y aura des panneaux et du contenu disponibles en espagnol spécial pour l’Amérique latine. Ceux-ci incluront des premières mondiales comme la série animée originale. SAKUGAN, Restaurant vers un autre monde 2 et le nouvel OVA pour le Crunchyroll Original TONIKAWA : Over the Moon for You ~ SNS ~ !.

Anime sur grand écran en Amérique latine

Il y aura une section spécialisée dans le cinéma d’animation pour la région. Ce sera une sorte de voyage à travers l’histoire de l’anime sur grand écran en Amérique latine, des premières productions aux productions en cours et à celles à venir. Plus précisément, il sera disponible dans une section Vidéo à la demande.







Coupe Cosplay Crunchyroll-Him

Cette édition apportera le retour de la Coupe Cosplay Crunchyroll-Hime, qui comprend 41 finalistes de 7 pays différents, dont l’Australie, le Brésil, le Japon, Trinidad et plus, tous en compétition pour la première place.

Série courbée :

TONIKAWA : Over The Moon For You (Ep. 4)

KONOSUBA – La bénédiction de Dieu sur ce monde merveilleux ! (S02 Ép. 10)

À ton éternité (Ep. 1)

Les Vengeurs de Tokyo (Ep. 3)

Mob Psycho 100 (Ep. 8)

Récupération d’un MMO Junkie (OVA1)

Dr STONE (Ep. 7)

Re: ZERO -Commencer la vie dans un autre monde- (Ep. 15)

Chérie dans le FRANXX (Ep. 6)

Série sous-titrée :

L’ascension du héros du bouclier (Ep. 1)

Haikyu !! (S03E10)

Alors je suis une araignée, et alors ? (Ép. 1)

L’Attaque des Titans (S03 E54)

Trèfle noir (Ep. 100)

Chasseur x Chasseur (Ep.131)

ODDTAXI (Ep. 1)

JUJUTSU KAISEN (Ep. 1)

BORUTO : NARUTO NEXT GENERATIONS (Ep. 65)

Stade : Stade Sudachi

Il sera diffusé pendant l’événement commençant le samedi 7 août à 14 h 15 HAP (il ne sera pas disponible dans la section Vidéo à la demande.)







Big in Japan : L’histoire inspirante de « Hitomi » Flor (Big in Japan : L’histoire inspirante de « Hitomi » Flor)

Ici Fleur « Hitomi » Acosta, une auteure-compositrice-interprète argentine fan d’anime raconte comment elle consacre sa vie à honorer l’anime à travers des disciplines artistiques telles que le chant et la danse. Ce dévouement et cette passion pour l’animation japonaise l’ont menée sur différentes scènes en Asie et à la télévision japonaise, recevant la reconnaissance de ses idoles.

Stade : Stade de Hime

Samedi 7 août à 11 h 45 HAP. Il sera disponible dans la section Vidéo à la demande à 14 h 00 HAP

Dessiner avec Sekkyoku et XP-PEN (Dessiner avec Sekkyoku et XP-PEN)

Une masterclass spéciale avec l’artiste de renom Sekkyoku qui vous apprendra à utiliser les tablettes XP-PEN, conçues pour des résultats professionnels. De plus, une tablette sera offerte aux participants du panel.

Stade : Stade de Hime

Samedi 7 août à 14 h 45 HAP. Il sera disponible dans la section Vidéo à la demande à 18 h 00 HAP.

Créer un manga en dehors du Japon (Créer un manga en dehors du Japon)

Dans cette conférence où seront abordés le processus de création du manga depuis le début, les délais d’exécution, la pression éditoriale et les influences créatives qui ont marqué la vie et l’œuvre de panélistes tels que Sergio Hdz Oui Toni Torres.

Stade : Stade de Hime

Samedi 7 août à 16 h 30 HAP

Il sera disponible dans la section Vidéo à la demande à 18 h 00 HAP.

+ Panneaux et contenu en japonais qui seront sous-titrés en espagnol

Oki-san revient avec une sculpture de légumes japonais

Étape : étape Crunchyroll

Jeudi 5 août à 11h30-12h45 HAP

SAKUGAN Panel & Première (ft. Kanon Amane, Takayuki Funahashi)

Étape : étape Crunchyroll

Jeudi 5 août à 12h45-14h00 PDT

Histoire des coulisses de « Le meilleur assassin du monde » (ft. Tamura Masafumi, Takayama Katsuhiko, Motonaga Satoshi)

Étape : étape Crunchyroll

Jeudi 5 août de 17 h à 18 h HAP

Un premier regard passionnant sur « ORIENT » (ft. Staff & Cast Members)

Étape : étape Crunchyroll

Jeudi 5 août à 18h30-18h45 HAP

ReZERO : Une conversation avec le casting vocal

Étape : étape Crunchyroll

Vendredi 6 août à 10h00-11h00 HAP







Du son aux voix : un panneau « À votre éternité »

Étape : étape Crunchyroll

Vendredi 6 août de 14 h à 15 h 15 HAP

« The Rising of the Shield Hero » Season 2: Naofumi’s Party Special Talk (ft. Asami Seto, Rina Hidaka, avec les commentaires de Kaito Ishikawa)

Étape : étape Crunchyroll

Vendredi 6 août de 15 h 15 à 16 h HAP

Le plat intérieur avec Restaurant to Another World 2

Étape : étape Crunchyroll

Vendredi 6 août de 16 h 00 à 16 h 45 HAP

Un coup d’œil à l’intérieur de « La nuit au-delà de la fenêtre tricorne »

Étape : étape Crunchyroll

Samedi 7 août à 10h00-10h45 HAP

Présentation d’un nouvel anime KADOKAWA : « In the Land of Leadale » (ft. Masayuki Yanase, Yuki Mukai, Kosuke Arai et hôte spécial)

Étape : étape Crunchyroll

Samedi 7 août à 10h45-11h45 HAP







Black Clover : Retour sur le parcours d’Asta

Étape : étape Crunchyroll

Samedi 7 août de 11 h 45 à 13 h HAP

Une conversation avec le casting de « Ma prochaine vie en tant que méchante : toutes les routes mènent à Doom ! X » (ft. Maaya Uchida & Sumire Uesaka)

Étape : étape Crunchyroll

Samedi 7 août de 13 h à 13 h 45 HAP

Une conversation avec les acteurs et l’équipe derrière « Seirei Gensouki: Spirit Chronicles »

Étape : étape Crunchyroll

Samedi 7 août de 14 h 45 à 16 h HAP

Exprimer Yuji Itadori de JUJUTSU KAISEN (ft. Junya Enoki)

Étape : étape Crunchyroll

Samedi 7 août de 16 h 45 à 17 h 30 HAP