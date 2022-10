Comment et à quelle heure voir la finale de la saison de « House of the Dragon »

« House of the Dragon » pour le premier épisode final de la première saison cette semaine. La chapitre 9 il tournait autour de la stratégie des Verts pour prendre possession du royaume et du trône de fer. Maintenant la série hbo max doit montrer la contrepartie.

Depuis quelques épisodes, Rhaenyra Targaryen a déménagé à Peyredragon avec toute sa famillela cour a donc été entre les mains des Hightowers, surtout compte tenu de l’état de santé délicat du roi Viserys Targaryen.

Après sa mort, a agi rapidement pour couronner Aegon II Targaryenmais ils étaient sur le point de voir leurs plans frustrés après Rhaenys s’échappera sur son dragon Meleys.

Le Black Council réuni à Peyredragon dans l’épisode 10 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUEL EST L’HORAIRE DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Comme le veut la tradition depuis que « Game of Thrones » a été diffusé sur la chaîne HBO, « House of the Dragon » est diffusé tous les dimanches. L’épisode 10 sortira le 23 ou 24 octobreselon le pays dans lequel ils vivent.

Horaires par pays :

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20h le 23 octobre

20h le 23 octobre États-Unis, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h le 23 octobre

21h le 23 octobre Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h le 23 octobre

22h le 23 octobre Espagne: 3h du matin le 24 octobre

COMMENT VOIR L’EPISODE 10 DE « MAISON DU DRAGON » ?

Le dernier épisode de « House of the Dragon » sera diffusé ce dimanche 23 octobre sur la plateforme de streaming HBO Max.

De les voir neuf chapitres de la préquelle déjà sortisvous pouvez cliquer dessus lien.

