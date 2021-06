Comment est né l’amour entre Millie Bobby Brown et le fils de Bon Jovi

Les réseaux sociaux ont explosé le week-end dernier avec le rapport selon lequel Millie Bobby Brown, reconnue pour son rôle d’Eleven dans Stranger Things, a un nouveau petit ami et a été vu publiquement. Les médias ont rapidement identifié son partenaire : Jake bongiovi, fils du chanteur Bon Jovi. Ici, nous vous dirons tout ce que nous savons d’eux!

Les jeunes se sont promenés dans les rues de New York et les caméras de l’agence The Grosby Group étaient présentes pour prendre les clichés qui ont rapidement circulé sur internet. Là, nous pouvions les voir habillés de manière informelle, à la fois avec des masques COVID-19, et lui portant un sac avec le chien de l’actrice.

+ Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Selon divers sites, Les deux se sont rencontrés grâce à des amis communs et ont commencé à s’entendre instantanément. Bien que ni Brown ni Jake n’aient officialisé la relation, quand ils les voient se tenir la main à New York, ils le tiennent déjà pour acquis, après le début des rumeurs début juin, lorsqu’il a publié une photo où ils ont été vus ensemble.

À cette époque, l’image ne disait que « Meilleurs amis », donc à l’époque on croyait qu’ils avaient une amitié, mais maintenant nous savons que c’est bien plus que cela. Les paparazzi qui ont enregistré le moment de leur départ ont assuré qu’ils continuaient leur chemin et ne lâchaient jamais la main.

Ce n’est pas la seule romance connue de Millie Bobby Brown, puisqu’en 2018, elle a annoncé sa cour avec Jacob Sartorius, mais ils se sont ensuite séparés. Elle a ensuite eu une brève liaison avec Joseph Robinson, un joueur de rugby, dont les raisons de la rupture sont inconnues. Il y avait aussi des rumeurs de rapprochements avec Noah Schnapp et Romeo Beckham, bien qu’elles n’aient pas été confirmées.