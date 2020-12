Comment débloquer le Sujidex et obtenir plus de Sujimon dans Yakuza: Like a Dragon

Dans Yakuza: Comme un dragon, il y a une quête secondaire particulière où vous rencontrerez un clignotant, ce qui conduit à déverrouiller quelque chose appelé Sujidex, qui est l’équivalent du jeu d’un bestiaire, mais au lieu de monstres, il dégénère et des criminels. Cela dit, voici comment pour déverrouiller le Sujidex Yakuza: Comme un dragon.

Comment débloquer le Sujidex

Pour débloquer le Sujidex, vous devez terminer la quête « Qui est ce Sujimon?! » qui peut être démarré en traversant East Central Street comme indiqué ci-dessus.

Lorsque vous courez le long de la rue, à un moment donné, vous serez accosté par un clignotant dérangé, ce qui entraînera une rencontre de combat; vous devez battre le clignotant pour progresser dans la quête; heureusement, c’est facile à faire.

Après le combat, vous rencontrerez le professeur Sensi, qui vous informera du monde caché de Pok … Je veux dire Sujimon, et en entendant cela, vous vous lancerez dans une aventure épique qui mène à son minuscule bureau effrayant.

Une fois à son bureau, il vous expliquera plus en détail le concept de Sujimon, qui en bref combat et collecte des informations sur les différents ennemis du jeu; Dans l’ensemble, c’est fondamentalement Yakuza version parodique de Pokémon.

Après avoir appris l’existence de Sujimon, vous devrez alors combattre trois ennemis qui entrent dans la pièce, les battre, et vous débloquerez le Sujidex. Une fois le Sujidex déverrouillé, vous pouvez obtenir plus de Sujimon en explorant et en combattant les différents ennemis de Yakuza.

Pour utiliser Sujidex, ouvrez votre téléphone dans le menu Hub. Une fois votre téléphone ouvert, cliquez sur l’icône comme indiqué ci-dessus. Lorsque vous avez ouvert l’application sur votre téléphone, vous pouvez ensuite l’utiliser pour rechercher diverses statistiques et quels objets les ennemis déposent. Vous pouvez également gagner des récompenses pour avoir franchi des jalons de Sujimon, donc à la fin, cela ne fait pas de mal de trouver ces Sujimons.

Si vous voulez être un vrai maître Sujimon, vous devrez étudier comment jouer Yakuza: Comme un dragon. Heureusement, nous avons une tonne de guides Yakuza pour vous sur la page des guides du jeu.