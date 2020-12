Comment débloquer la voiture Cyberpunk 2077 dans Forza Horizon 4

La voiture qui sort dans Cyberpunk 2077 est disponible dans Forza Horizon 4. Nous vous montrons comment débloquer le Quadra Turbo-R V-TECH.

Aux Game Awards 2020, il n’y avait pas seulement une ration de GOTY pour les nominés. Il y avait aussi beaucoup de bandes-annonces de jeux vidéo, de publicités et de musique. Dans l’une de ces publicités, ils ont laissé tomber que la voiture Cyberpunk 2077 serait dans Forza Horizon 4. La meilleure chose est qu’elle est GRATUITE avec la dernière mise à jour, et dans cet article, nous vous montrons comment déverrouiller la voiture de Cyberpunk 2077.

J’avais des doutes, mais quand je reviens au jeu après si longtemps, je vois une nouvelle mission appelée NighCity.exe. Dans cette course, nous devrons rivaliser avec la Quadra Turbo-R V-TECH, la voiture du protagoniste de Cyberpunk qui peut compliquer les choses. Choisissez bien la voiture avec laquelle vous allez courir car cela peut vous gâcher. Bien que vous puissiez toujours jouer avec le plus simple et toutes les aides. C’est un moyen de ne pas avoir de complications et d’obtenir la voiture Cyberpunk 2077 facilement et rapidement.

Localisation et déverrouillage de la voiture Cyberpunk 2077

Dans la vidéo de ce post, vous avez le lieu de la course. Si nous gagnons, nous aurons le Quadra Turbo-R V-TECH gratuitement. Vous pouvez également voir la vitesse atteinte par la voiture dans le gameplay. Mais je vous recommande d’aller dans les paramètres que les gens téléchargent et téléchargent le meilleur d’entre eux, car notre voiture Cyberpunk 2077 dans Forza Horizon 4 peut atteindre jusqu’à 100 kilomètres par heure de plus. Une terrible sauvagerie. De plus, cela n’améliore pas seulement votre vitesse. Ces paramètres que je télécharge dans la vidéo améliorent la manipulation et tout le reste. Cela montre beaucoup.

La version de Forza Horizon 4 à laquelle nous avons joué est la Xbox One. N’oubliez pas qu’en plus des paramètres, vous pouvez également télécharger plus de skins pour votre Quadra Turbo-R V-TECH. Il y a des créations très folles des joueurs. Vous pouvez voir plus de guides sur notre chaîne YouTube.