Comment débloquer la bonne fin dans Cyberpunk 2077

Dans Cyberpunk 2077, nous avons plusieurs fins. Nous vous montrons la bonne fin du jeu CD Projekt Red et ce que vous devez faire étape par étape.

Cyberpunk 2077 a plusieurs fins, et dans cet article, nous vous montrerons les étapes à suivre pour atteindre la bonne fin. La première étape à suivre est de terminer la série de missions secondaires au Panama pour forger une alliance avec les Aldecaldos (nomades).

Cela peut être fait avant de passer par le «point de non-retour» (Point de non retour). Vous pouvez aussi continuer à le faire après l’histoire, lorsque vous sélectionnez l’option « Encore un concert » après les crédits, cela vous remettra avant le point de non-retour.

Missions annexes au Panama:

– Riders on the Storm (débloqué tout au long de l’histoire, ajouté automatiquement à votre journal de quête).

– Avec un peu d’aide de mes amis (un ou deux jours après la mission précédente, vous recevrez un appel du Panama qui démarre celle-ci)

– Reine de l’autoroute (démarre automatiquement après avoir effectué la mission précédente, vous devez voyager en dehors du camp et sauter le temps 24 heures. Ensuite, vous revenez au Panama pour continuer)

Deuxième pas:

Au cours de « Nocturne Op55N1 » (Final Story Mission), Mysty vous conduira sur un balcon. Sur le balcon, vous parlerez à Johnny Silverhand. Choisissez les dialogues suivants: «[Llamar] Panama « – » Je n’ai besoin que d’une minute « – » Quelque chose … je dois faire aujourd’hui « – » Je vais demander de l’aide au Panama « – » Prends des oméga-bloquants « .

Troisième étape:

Pendant « Belly of the Beast » (mission finale), après avoir vaincu Adam Smasher, vous interagirez avec l’IA alternative et entrerez dans le cyberespace. Ici, Johnny et Alt vous parleront. Choisissez le dialogue « Je veux vivre la vie qui me reste ». Revenez ensuite dans votre corps (ne traversez pas le pont vers le cyberespace).

De cette façon, vous accéderez à la bonne fin de Cyberpunk 2077. Dans la vidéo, gracieuseté de Powerpyx, vous pouvez voir étape par étape ce que vous devez faire au cas où vous auriez encore des questions.

