Comment Debbie Reynolds a pensé que Carrie Fisher révélait sa liaison avec Harrison Ford pendant «  Star Wars  »

Carrie Fisher et Harrison Ford ont eu une liaison de trois mois. La romance a commencé quand ils ont filmé leur premier Guerres des étoiles film ensemble. Une fois le film terminé, Ford est retourné vers sa femme et ses deux enfants.

Une fois que Fisher et Ford ont mis fin à la relation amoureuse, le couple n’en a plus jamais parlé. La mère de Fisher, Debbie Reynolds, ne savait pas que l’affaire avait eu lieu. Reynolds a appris le passé de sa fille lorsque Fisher a publié ses mémoires de 2016, La princesse Diarist.

Debbie Reynolds et Carrie Fisher | Jeff Kravitz / FilmMagic

Carrie Fisher et Debbie Reynolds avaient une relation incroyablement étroite

Le 21 octobre 1956, Reynolds et son ancien mari, le chanteur Eddie Fisher, ont donné naissance à leur premier enfant, Fisher. Deux ans plus tard, Reynolds et Eddie ont accueilli un fils, Todd. Todd avait à peine 1 an quand Eddie quitta Reynolds pour être avec Elizabeth Taylor. Leur mariage a abouti à un triangle amoureux infâme et a amené Reynolds à élever ses enfants principalement seule.

Carrie Fisher et Debbie Reynolds | Sonia Moskowitz / Images Press

Au fil des années, la relation mère-fille de Reynolds et Fisher a souvent fait des comparaisons. Fisher et Reynolds ont eu une carrière d’acteur réussie et ont commencé à un jeune âge. Le couple a souvent parlé de leur lien dans des interviews et des apparitions.

En 2018, Todd a publié un mémoire sur le fait de grandir avec Fisher et Reynolds. Il a écrit dans Mes filles: une vie avec Carrie et Debbie que Reynolds et sa sœur avaient une relation compliquée. Cependant, Todd a déclaré que Fisher et Reynolds travaillaient sur leur relation dans leurs dernières années. Selon Todd, la relation entre Fisher et Reynolds était si étroite que lorsque Fisher est décédée en décembre 2016, Reynolds n’a pas pu supporter que sa fille soit «seule».

«Debbie Reynolds a décidé de quitter cette planète pour veiller personnellement à ce que Carrie ne soit jamais seule», a déclaré Todd à propos de la mort de sa mère, survenue un jour après celle de Fisher. «Cela avait été sa force motrice toute la vie de Carrie, y compris m’avoir pour que Carrie ne soit pas une enfant unique, et cela a continué à être sa force motrice quand Carrie est partie.

Debbie Reynolds n’a pas approuvé que Carrie Fisher écrive un mémoire sur sa liaison avec Harrison Ford

Dans ses mémoires, Todd a parlé des retombées de La princesse Diarist. Le livre de Fisher détaille sa romance avec Ford. Fisher a écrit les mémoires après le premier Première de Star Wars. Todd a rappelé les mémoires provoquant une division entre Fisher et Reynolds. Todd a déclaré que Reynolds était contre que Fisher dise sa vérité au monde.

Avant de mourir, Todd a déclaré que Fisher avait admis à Reynolds qu’elle aurait pu garder son journal pour elle-même.

«Vous avez raison, je n’aurais pas dû raconter cette histoire», aurait dit Fisher à Reynolds.

Carrie Fisher pensait que Debbie Reynolds était une « femme extraordinaire »

Debbie Reynolds et Carrie Fisher | Shaun Heasley / Getty Images

Bien que Reynolds désapprouve que Fisher publie un livre sur sa liaison avec Ford, le duo mère-fille est resté proche. Dans une interview de novembre 2016 avec NPR, Fisher a félicité Reynolds pour ses réalisations en tant qu’acteur hollywoodien. Fisher a également qualifié Reynolds de «modèle», même s’ils se chamaillaient souvent.

«C’est une femme extraordinaire, extraordinaire», a déclaré Fisher à propos de sa mère. «Il y a très peu de femmes de sa génération qui ont travaillé comme ça, qui ont simplement poursuivi une carrière toute leur vie, ont élevé des enfants et ont eu des relations horribles et ont perdu tout son argent et l’ont récupéré. Je veux dire, elle a eu une vie incroyable, et c’est quelqu’un à admirer.