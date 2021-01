Comment cultiver les vraies causes du bonheur

Nous recherchons tous le bonheur. Nous voulons une vie sans angoisses et sans problèmes, nous voulons la paix et la tranquillité, tout le monde veut cette condition. Même ceux qui font la guerre cherchent le bonheur. Mais comment pouvons-nous cultiver les causes et les conditions pour que le bonheur se manifeste dans nos vies? Dans ce texte, je veux expliquer comment vous pouvez créer ces conditions aujourd’hui dans votre vie, peu importe où et comment vous êtes.

Habituellement, nous recherchons le bonheur dans les choses extérieures. Nous passons notre vie à rechercher le lieu idéal, le travail idéal et la personne idéale. Cependant, au fil des années, on se rend compte que le bonheur ne se trouve ni dans les choses ni dans les lieux. Nous nous rendons compte que certaines situations peuvent même nous procurer un plaisir momentané et un soulagement de l’angoisse et de l’anxiété, mais après un certain temps, nous courons à nouveau après un nouveau stimulus pour étancher notre soif de bonheur. Nous ne réalisons pas que la recherche doit être menée dans notre cœur et notre âme.

Alan Wallace enseigne que la méditation, en sanscrit, est «bhavana» ​​et «bhavana» ​​signifie cultiver, comme un fermier cultive le champ. De cette manière, la méditation est une manière de cultiver les conditions pour que le bonheur se manifeste en nous. De la même manière qu’un agriculteur prend soin du sol, irrigue les plantes et prépare l’environnement pour que quelque chose s’épanouisse, nous devons cultiver un esprit qui permet la manifestation d’émotions positives et de bonheur. Pour ce faire, nous devons d’abord empêcher le mouvement de l’esprit de chasser quelque chose qui est en nous. Nous sommes habitués à croire que les situations nous apporteront paix et bonheur, mais en réalité c’est notre capacité à maintenir la sérénité quel que soit le stimulus qui générera le bonheur. Imaginez-vous calme quelles que soient les situations. Quel effet cela aurait-il? La possibilité de résoudre les choses qui se passent dans votre vie avec sérénité et paix, sans avoir à vous inquiéter ou à vous tourmenter.

Pour cela, nous devons nous arrêter avec quelque chose que nous sommes conditionnés à faire: être réactif. Nous répondons à toutes les situations automatiquement, sans nous rendre compte que nos émotions et nos pensées nous transportent d’un côté à l’autre. Nous répondons par des comportements dans toutes les situations et des résultats négatifs finissent par apparaître. Au début de la méditation, nous commençons à garder notre corps immobile et ensuite à ne pas suivre l’envie de bouger. Une telle attitude génère en nous une non-réactivité. Nous avons cessé de répondre et avons réussi à avoir la liberté d’agir de manière plus affirmée et sans être dominés par les situations. Nous avons commencé à cultiver un esprit serein. Donc, pour cultiver les vraies causes du bonheur, nous devons méditer. Avoir un esprit calme, arrêter d’être réactif et prendre des décisions dans nos vies de manière lucide et inconditionnelle.

Alors, commencez dès aujourd’hui à cultiver les causes du bonheur dans votre esprit et votre cœur. Recherchez la méditation et la force d’un esprit serein, car ce sont les causes qui engendreront le bonheur dans votre cœur. Vous pouvez commencer à pratiquer aujourd’hui pour voir ce que je vous dis, car après tout, le vrai bonheur est dans la pratique et non dans l’acceptation.