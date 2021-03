Comment créer la cape de chasseur dans la saison 6 de Fortnite

L’un des défis hebdomadaires nous demande de créer une cape de chasseur à Fortnite. Nous aurons besoin d’os et de viande pour créer cet objet.

Pour créer le Cape de chasseur à Fortnite Chapitre 2 Saison 2, nous avons besoin d’os et de viande. Obtenir de la viande dans Fortnite peut être un problème. Les animaux que nous devons chasser sont sauvages et ne se trouvent pas en un point fixe sur la carte. Ils apparaissent au hasard dans les forêts, les zones sauvages et à proximité des lacs, il faudra donc avoir un peu de chance.

Les animaux que nous pouvons chasser sont les loups, les sangliers, les grenouilles … Encore d’autres que nous n’aurons pas vus. Mais la viande valable pour la cape de chasseur de Fortnite est celle que nous donnent des animaux tels que les loups et les sangliers. On peut aussi avoir de la chance et trouver un rival qui a chassé, comme c’est le cas dans la vidéo. Les os nécessaires pour fabriquer la cape du chasseur à Fortnite seront trouvés dans les nouveaux emplacements qui sont apparus là où se trouvait la zone Zero Point. D’énormes côtes d’animaux seront sur le sol, des crânes sur des poteaux et même des tables.

Autres guides Fortnite qui pourraient vous intéresser

Presque tous les défis hebdomadaires de cette nouvelle saison sont liés les uns aux autres. C’est pourquoi les guides ci-dessous vous seront certainement d’une grande utilité. Vous pouvez facilement trouver des os, chasser des animaux, des pièces mécaniques et obtenir de la viande.

