Comment créer et utiliser un pupitre dans Minecraft

Les pupitres sont un bloc unique dans Minecraft que les joueurs peuvent utiliser pour tenir des livres dans le jeu, mais comment en créer un, et y a-t-il autre chose que vous pouvez faire avec eux?

Comment faire un pupitre dans Minecraft

Pour faire un lutrin en Minecraft, vous aurez besoin de quatre dalles de bois et d’une étagère; une fois que vous avez tout cela, placez trois dalles dans les trois emplacements de la rangée supérieure d’une table d’artisanat. Après cela, placez la dernière dalle dans la fente du milieu de la rangée du bas, puis la bibliothèque au-dessus.

Voir l’image ci-dessus pour un exemple de ce à quoi le motif devrait ressembler dans votre table d’artisanat. Mais si vous ne possédez aucun des éléments nécessaires pour fabriquer un lutrin, continuez à lire et nous vous expliquerons comment faire les deux.

Pour commencer, si vous ne savez pas comment fabriquer des dalles de bois, vous pouvez les fabriquer en plaçant trois planches de bois sur la rangée du milieu d’une table d’artisanat, comme indiqué ci-dessous.

Ensuite, pour fabriquer la bibliothèque, vous aurez besoin à la fois de planches de bois et de livres; lorsque vous avez obtenu tous les matériaux, voyez l’image ci-dessous pour un exemple de la façon dont vous devez organiser les objets dans votre table d’artisanat. Une fois que vous avez fait les deux dalles de bois et les étagères, revenez en arrière et suivez la recette d’artisanat au début de ce guide.

Comment utiliser un lutrin dans Minecraft

Vous pouvez utiliser des lutrins pour contenir un livre et une plume Minecraft. Pour ce faire, tout ce que vous avez à faire est d’avoir le livre et la plume dans votre inventaire et de cliquer sur un lutrin. Il affichera alors un livre semblable à l’apparence d’une table enchantée; cependant, tenir des livres n’est pas la seule chose à laquelle un lutrin peut être utilisé.

Vous pouvez créer des engins passionnants en utilisant à la fois un lutrin et des objets Redstone; par exemple, comme indiqué ci-dessus, nous avons le lutrin relié à une lampe Redstone et une porte en acier. En faisant ce que nous avons fait ici, vous pouvez ensuite alimenter les deux éléments en vous tournant vers une page dans un livre et une plume qui correspond à la ligne de Redstone.

Par exemple, la lampe Redstone illustrée ci-dessus est alimentée par la troisième ligne de Redstone, donc pour alimenter la lampe, nous devrons passer à la troisième page du livre. Après cela, c’est tout ce qu’il y a sur les lutrins, alors allez-y et créez des engins passionnants.

