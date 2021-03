Comment COVID a terriblement favorisé la violence de rue contre les femmes

Même les ordonnances de maintien à la maison et la distanciation sociale ne peuvent protéger les femmes du harcèlement sexuel dans les lieux publics. En fait, les restrictions du COVID-19 n’ont fait qu’empirer les choses.

Les femmes du monde entier savent que le simple fait de prendre de la place en public peut les exposer à tout, des sifflements aux agressions.

Peu importe que vous marchiez tard le soir ou tôt le matin, que vous alliez au magasin ou que vous vous dirigiez vers une discothèque. Être à l’extérieur en tant que femme, c’est être constamment sur ses gardes par peur de subir une attaque verbale ou physique.

Au cours de la dernière année, il ne semblait pas absurde de penser que la mise en place de davantage de restrictions, de couvre-feux et de barrières réduirait quelque peu la quantité de harcèlement de rue auquel les femmes sont confrontées quotidiennement.

Mais de nouvelles recherches montrent que le contraire est vrai avec plus de femmes se sentant craintives et en danger en public qu’avant la pandémie.

Selon une enquête réalisée par L’Oréal Paris et Ipsos, même pendant une crise sanitaire mondiale, le harcèlement de rue reste un sujet de préoccupation majeur pour les femmes.

L’enquête en ligne a porté sur 15 500 personnes de tous âges, dans huit pays, représentant un éventail de cultures et de sociétés. Les participants ont été interrogés sur leurs expériences de harcèlement en tant que victimes et témoins.

Les chiffres alarmants révélés par l’enquête révèlent à quel point on fait peu de choses pour protéger les femmes dans nos rues.

Les femmes prennent des décisions débilitantes au quotidien juste pour éviter le harcèlement.

Les restrictions sur les coronavirus ont tout changé et inhibé tout, des voyages aux repas au restaurant, mais pour les femmes, il existe des restrictions invisibles créées par la menace de harcèlement.

Environ 75% des femmes ont admis avoir évité certains endroits par crainte d’y subir du harcèlement. Il s’agit d’une augmentation de 10% par rapport aux chiffres de 2019.

Les femmes sont plus prudentes à l’idée de sortir après avoir été témoin et subi une augmentation des agressions verbales et physiques depuis le début de la pandémie.

Une femme surprenante sur trois a connu au moins une situation de harcèlement sexuel depuis le début de 2020. Ce chiffre est stupéfiant compte tenu du peu de temps que nous passons à l’extérieur et environ ces jours-ci.

Au moins 59% des femmes modifient leurs vêtements et leur apparence pour éviter le harcèlement sexuel, ce qui expose l’effet direct de la honte que les femmes éprouvent sur leur apparence lorsqu’elles sont victimes d’abus sexuels. Ce chiffre a augmenté de 9% l’année dernière. Et 54% des femmes évitent certains transports publics pour tenter d’échapper au harcèlement, une autre augmentation de 10% par rapport aux chiffres de l’année dernière.

La pandémie a ajouté une nouvelle dimension de peur au harcèlement de rue.

Alors que leurs agresseurs peuvent se cacher derrière des masques et se cacher dans l’ombre des rues désormais vides, les femmes sont aux prises avec l’anxiété sociale et la peur lorsqu’elles font des trajets essentiels vers les épiceries et les cliniques de santé.

Selon l’enquête, 72% des personnes interrogées estiment que le port d’un masque permet aux harceleurs de se cacher et de se sentir intouchables. Cela les rend également plus difficiles à identifier. Les femmes ne peuvent même pas aller à la police ou chercher à éviter ces agresseurs puisqu’elles n’ont aucun moyen de voir à quoi elles ressemblent.

Les effets de la pandémie sur la santé mentale et physique sont déjà accablants pour les femmes sans cette couche supplémentaire de vulnérabilité et de peur.

Tous les genres doivent chercher à protéger les groupes vulnérables du harcèlement en public afin que chacun puisse se sentir en sécurité dans nos rues. Pour apprendre à défendre vos intérêts et ceux des autres dans des situations de harcèlement, inscrivez-vous à un cours de lutte contre le harcèlement de rue ici.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.