Comment coller des images du presse-papiers dans n’importe quelle application comme WhatsApp avec Gboard

Expliquons comment coller des images du presse-papiers vers n’importe quelle application avec Gboard, quelque chose que vous pouvez utiliser pour copier et coller ensuite n’importe quelle image dans des applications telles que WhatsApp ou Telegram. En faisant cela, vous évitez d’avoir à télécharger l’image sur votre mobile, puis d’aller dans l’application et de la télécharger là-bas, l’ensemble du processus sera plus rapide et plus facile. Gboard vous permettra de copier directement depuis le presse-papiers sans entrer dans la fonction de presse-papiers.

Le problème avec ce processus est que toutes les applications ne vous permettront pas de copier des images dans le presse-papiers. Par conséquent, nous allons commencer par une étape précédente, qui est activer dans Chrome celui que vous pouvez copier des images dans le presse-papiers, vous pouvez donc au moins essayer cette option Gboard à partir du navigateur.

Activer la copie d’images dans le presse-papiers dans Chrome

Commençons par une fonction qui n’a rien à voir avec Gboard, mais c’est une astuce pour activer dans Chrome pour Android la possibilité de enregistrer les images dans le presse-papiers. Il s’agit d’une fonction spéciale qui se trouve dans les indicateurs de Chrome, vous devez donc ouvrir Chrome, et Écrire chrome: // drapeaux dans la barre de recherche pour accéder à la section.

Une fois que vous entrez dans la section ExpériencesVous verrez une liste de nombreuses fonctions expérimentales. Ici, dans le moteur de recherche qui est au-dessus de tout rechercher le terme Copier l’image. Il n’y aura qu’un seul résultat, qui est la fonction qui vous permet de copier des images dans le presse-papiers. Dans ce résultat, cliquez là où il est dit Défaut pour changer l’état de la fonction expérimentale.

Lorsque vous cliquez sur Défaut, une fenêtre pop-up apparaîtra. En elle vous devez sélectionner l’option Activée, qui est utilisé pour activer la fonction de copie d’image expérimentale. Lorsque vous sélectionnez l’option Activée, vous devrez appuyer sur le bouton Relancer qui apparaît en bas à droite, et qui sert à redémarrer Chrome et à appliquer les modifications.

Coller des images depuis le presse-papiers de Gboard

Pour coller des images du presse-papiers Gboard dans n’importe quelle autre application, vous devrez d’abord copier une image dans le presse-papiers. Puisque nous avons activé l’option dans Chrome, vous devrez y maintenir votre doigt sur une image, et dans le menu contextuel, choisissez l’option de Copier l’image. Ce n’est pas courant, mais certaines autres applications peuvent vous permettre de le faire aussi.

Accédez ensuite à l’application dans laquelle vous souhaitez coller l’élément que vous avez enregistré. Lorsque vous appuyez sur le champ de saisie et que le clavier Gboard s’ouvre, vous verrez une option de Pâte avec l’aperçu miniature de l’image que vous avez précédemment copiée.

Lorsque vous cliquez sur cette option Pâte, vous irez à un écran où vous verrez déjà la grande image et vous pourrez ajouter un commentaire et l’envoyer. Tout comme si vous aviez téléchargé l’image depuis votre mobile, vous ne l’avez fait qu’à partir du presse-papiers.

Et si vous n’avez toujours pas la possibilité de coller directement une image à partir du presse-papiers, vous aurez toujours une icône de presse-papiers qui vous mènera à l’historique avec tous les éléments copiés, parmi lesquels vous aurez également les images.