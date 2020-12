VALORANT est un jeu de tir tactique 5v5 de Riot Games combinant des capacités spéciales avec des armes à feu. Le jeu propose un gameplay basé sur les tours, et la première équipe à gagner 13 tours est victorieuse. Chaque personnage compte sur ses compétences de visée, ses capacités uniques et son travail d’équipe pour gagner des manches. À la fin d’un tour, ils obtiennent des crédits à dépenser en armes et capacités pour le prochain tour. VALORANT a pris d’assaut le monde et cherche à devenir le prochain grand esport.

Nom d’affichage VALORANT

Chaque joueur du jeu se distingue par son nom d’affichage, lié à son identifiant Riot. L’identifiant Riot comprend le nom d’affichage et un hashtag de trois à cinq caractères. C’est comme ça que plusieurs joueurs peuvent utiliser le même nom d’affichage avec les hashtags qui les différencient. Seul le nom d’affichage est visible dans le jeu, mais vous avez besoin du nom complet d’affichage et des hashtags pour ajouter des amis. Vous voudrez peut-être changer de nom parce que vous vous ennuyez avec l’ancien, ou peut-être que vous venez de penser à un qui est plus intéressant. Ce guide vous montrera comment changer votre nom dans VALORANT.

Comment changer votre identifiant

Connectez-vous à votre Compte Riot . S’il demande une vérification par e-mail, envoyez l’e-mail, puis vérifiez-le. Cliquez sur la gauche où il est dit Riot ID. Une autre fenêtre s’ouvrira avec votre identifiant. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à droite pour modifier votre identifiant. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour vous demander votre nouvel identifiant Riot. Vous pouvez ajouter le nouveau nom et choisir des caractères hashtag aléatoires ou ceux que vous préférez. Cliquez sur soumettre pour finaliser.

Règles

Changer votre identifiant Riot est gratuit, mais vous ne pouvez le changer qu’une fois par mois. Le mot «émeute» est interdit, et il vaut probablement mieux éviter les mots offensants. Tous les noms doivent adhérer au code de conduite de Riot et ne doivent inclure aucune insulte ou discours de haine. Riot applique ces règles et peut vous forcer à changer votre nom si vous ne les suivez pas. Veillez à vous souvenir de votre nouvel identifiant, afin de ne pas être bloqué sur votre compte.

