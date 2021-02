Comment cette boutique vintage donne vie à de précieux morceaux de l’histoire des Noirs

Lorsque Kiyanna Stewart et Jannah Handy visitent des magasins vintage, elles ne voient souvent pas de personnes qui leur ressemblent ou d’objets qui reflètent leur histoire et leur patrimoine culturel noirs.

« Entrer dans les magasins d’antiquités et nous sommes les seuls Noirs dans les espaces », a déclaré Stewart AUJOURD’HUI. «Il n’y a pas d’art noir sur les murs. Il n’y a pratiquement pas de littérature noire.

« Les personnes et les histoires qui sont intégrées et imprégnées de ces objets sont tout aussi importantes. C’est la philosophie de notre travail. » Kiyanna Stewart

C’est l’une des raisons pour lesquelles le couple a co-fondé BLK MKT Vintage, une entreprise dédiée à la conservation d’articles qui honorent la richesse de l’histoire des Noirs en Amérique – des couvertures vintage rares des magazines Jet et Ebony aux boîtes de produits pour cheveux noirs du début du XXe siècle.

Les pièces vintage comme celles-ci ne sont pas seulement précieuses pour leur âge, mais aussi parce qu’elles ont un poids émotionnel et un héritage.

Pour Stewart, 31 ans, et Handy, 34 ans, les objets qu’ils conservent incarnent les histoires des personnes qui les ont créés et utilisés, les reliant au récit plus large de l’histoire des Noirs et de l’expérience des Noirs en Amérique.

«Le matériel est très important. Les personnes et les histoires qui sont intégrées et imprégnées de ces objets sont tout aussi importantes », a déclaré Stewart. «C’est la philosophie de notre travail.»

La collection a commencé comme un passe-temps pour Stewart et Handy. Ils se sont rencontrés à l’Université Rutgers, où ils travaillaient tous les deux dans les affaires étudiantes et où Stewart terminait sa maîtrise en études des femmes et du genre.

«J’ai été vraiment intrigué par Jannah quand je l’ai rencontrée pour la première fois», a déclaré Stewart. «Elle est juste magnétique. Si follement créative … J’étais juste vraiment, vraiment attirée par elle. Et j’avais l’impression de l’avoir connue, je veux dire, toute une vie.

Handy a également ressenti un lien fort avec Stewart.

«C’est presque comme s’il y avait un scintillement dans ses yeux que j’ai presque compris ce que cela signifiait», dit-elle.

Inspirés par l’intérêt de longue date de Stewart pour les pièces vintage et les antiquités, ils ont commencé à parcourir le pays ensemble, collectionnant l’art noir, la littérature noire, les souvenirs des droits civiques et d’autres artefacts.

En 2014, ils ont commencé à vendre les pièces qu’ils avaient ramassées sur les marchés aux puces et à réduire les ventes. La demande a augmenté et augmenté au cours des années suivantes, et ils ont décidé de transformer BLK MKT Vintage en une entreprise à plein temps, ouvrant une boutique en ligne et éventuellement un emplacement physique à Brooklyn, New York, en novembre 2019.

Leur emplacement physique n’est certainement pas une collection d’antiquités poussiéreuses ressemblant à un musée sur des étagères; Stewart et Handy ont organisé l’espace de manière à donner vie aux pièces.

«Une manière importante de nous différencier d’un musée est que nous sommes capables de contextualiser les choses d’une manière différente», a déclaré Handy. « Nous créons ces vignettes … une vignette de cuisine faite, vous savez, d’un GE 1960 (poêle) et de quelques peignes chauds et de quelques clips et magazines Jet. »

Ces vignettes aident à créer un récit qui relie les pièces vintage, encourageant les visiteurs à réfléchir au rôle que ces objets jouaient autrefois dans la vie des gens à l’époque et dans la culture en général.

«Les artefacts noirs… racontent une histoire», a déclaré Shantrelle Lewis, cliente de longue date de BLK MKT Vintage. «Ils disent que nous étions ici, que nous vivions ici, nos vies étaient importantes. Nous étions des noms. Nous étions une culture. Nous étions une famille.

Cela sonne vrai pour un autre client fidèle, le photographe Adrian Walker. Il apprécie le fait que Stewart et Handy collectionnent des photographies anciennes de familles noires ordinaires, qui, selon lui, sont difficiles à trouver dans de nombreux magasins d’antiquités.

«Quand je sors et que j’essaie de me procurer des choses moi-même, je ne vois pas de Noirs», dit-il. « Vous savez, vous voyez beaucoup d’individus blancs, comme des familles blanches. »

BLK MKT Vintage offre aux Noirs un espace pour voir des objets de leur propre histoire présentés comme précieux et méritant d’être préservés.

Stewart et Handy disent que trop souvent, les artefacts culturels noirs finissent par être jetés parce que les gardiens du monde antique sont souvent des non-Noirs qui pourraient ne pas comprendre la signification de certaines pièces.

«Un très bon moyen d’encapsuler cela dans un objet serait un peigne chaud», dit Stewart, faisant référence à une sorte de peigne en métal qui était chauffé au four ou sur la cuisinière et utilisé pour lisser les cheveux.

Les gens qui ne les connaissent pas pourraient penser que «ces peignes chauds ne sont qu’un morceau de cuivre et peuvent simplement être détruits», a déclaré Stewart. «Mais pour nous, tu sais, en voyant ce peigne chaud et les conversations que tu peux avoir autour de lui, cette famille, cette valeur communautaire… Je le vois et je dis: ‘Wow… j’ai un lien émotionnel avec ça. ‘ Et alors j’y insuffle de la valeur.

Ce sentiment est repris par l’un de leurs clients et supporters célèbres, l’actrice et scénariste Lena Waithe. Elle a découvert BLK MKT Vintage par l’intermédiaire d’amis et elle est maintenant elle-même une cliente régulière, avec un œil pour les t-shirts vintage et les éphémères LGBTQ.

«La belle chose à propos de ce qu’ils font… ils disent à propos de nos magazines, vieux livres, vieux T-shirts, nos tchotchkes, nos boutons, qu’ils méritent d’être conservés», a déclaré Waithe.

Waithe n’est pas le seul fan de célébrité de l’équipement vintage de BLK MKT; L’actrice Issa Rae porte souvent des t-shirts vintage provenant de Stewart et Handy dans «Insecure» de HBO.

«Vous savez tous que nous cherchons à trouver des moyens d’insérer le vintage noir dans des projets culturels contemporains», a lu un post Instagram de BLK MKT Vintage après la parution d’une de leurs chemises dans un épisode l’année dernière.

Handy et Stewart ont bénéficié d’une énorme vague de soutien lorsqu’ils ont emménagé dans leur espace de Brooklyn en novembre 2019. Ils ne savaient pas que la pandémie de COVID-19 frapperait peu de temps après son ouverture, les forçant, comme tant de propriétaires d’entreprise, à repenser leur stratégie. .

«Nous étions ouverts pendant environ quatre mois avant de fermer pour COVID», a déclaré Stewart. «Nous nous adaptions à un nouveau calendrier, à de nouvelles obligations financières.»

Ils ont pu revenir à la vente en ligne, en exécutant les commandes depuis leur domicile.

«Je suis tellement reconnaissant que nous ayons déjà une communauté en ligne, que nous ayons déjà l’infrastructure… afin que nous puissions facilement pivoter», a déclaré Stewart.

Cela ne veut pas dire que les choses ont été faciles au cours de la dernière année, et Stewart dit qu’ils se sentent toujours «toujours très bien dans cet endroit vraiment étrange, étrange et traumatisant.

Cependant, Handy dit qu’en redirigeant leur attention vers les ventes en ligne pour le moment, ils ont «pu s’adapter et surmonter» même si leur emplacement physique reste fermé.

Qu’ils travaillent en ligne ou en personne, Handy et Stewart restent engagés dans leur mission de conserver des pièces précieuses de l’histoire des Noirs – et d’honorer les personnes et la culture que ces objets représentent.

« L’héritage que je souhaite pour BLK MKT Vintage serait celui qui montre que nous appartenons », a déclaré Handy. «Nous appartenons, nous avons toujours appartenu et que nous avons toujours été ici.