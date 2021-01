Comment ça marche Lisez-le plus tard, la section de WhatsApp qui vous libère des conversations sans les quitter

Il a été appelé mode vacances pendant des mois, puis a disparu du radar et est réapparu plus tard parmi les développeurs de Whatsapp; est la nouvelle fonctionnalité WhatsApp qui vous permettra de archiver les conversations les empêchant de redevenir actives même lorsque de nouveaux messages leur sont envoyés. Les techniciens de l’application y travaillent depuis des mois, mais selon le matériel qui est apparu en ligne au cours des dernières heures, il semble que le début de la nouveauté ne soit en fait qu’une question de jours; le nom choisi est Lire plus tard, quelque chose qui en italien peut être rendu avec Lisez-le plus tard o Lire plus tard.

La communauté WABetaInfo, qui a suivi les phases fluctuantes de développement au cours des derniers mois, donne la nouvelle de l’arrivée imminente de la nouveauté. La nouvelle section s’est en effet manifestée dans l’une des dernières versions préliminaires de l’application, sous la forme de captures d’écran présentes dans le code source mais pas encore activé. Cela signifie que la section a déjà été préparée par les développeurs dans la plupart de ses opérations, mais elle a encore besoin de quelques améliorations avant d’obtenir le feu vert et d’atterrir sur les centaines de millions de smartphones qui utilisent WhatsApp chaque jour.

Un archvio renouvelé

D’après les captures d’écran obtenues à partir de WABetaInfo, il est clair que la section Lisez-le après fonctionnera comme prévu au cours des derniers mois. Ce sera une version révisée de ce qui est maintenant learchives de chat, c’est l’endroit où vous pouvez déjà envoyer des chats inutilisés que vous ne souhaitez plus voir dans la liste des conversations. Par rapport à l’archive actuelle, la section Lire plus tard vous permettra de forcer une conversation mode silencieux perpétuel ce qui les empêche de sortir des limbes dans lesquels ils ont été enfermés. De cette façon, même si l’un des membres du chat envoie un message, la conversation il n’est ni actif ni visible dans la liste normale.

Les utilisations de la section sont nombreuses: en l’exploitant correctement, des conversations très encombrées et peu utiles peuvent par exemple être mises en veilleuse jusqu’à ce que vous vouliez revenir mis à jour sur leur contenu. Dans la section Lire plus tard, les chats continuent de recevoir des messages: ils ne donnent tout simplement aucun signe de vie tant que les utilisateurs ne les visitent pas dans l’archive. Les chats envoyés dans la section Lire plus tard peuvent toujours être signalés manuellement dans la liste normale; pour ceux qui ont apprécié le fonctionnement de l’ancienne archive, il restera possible de paramétrer la nouvelle section pour la faire réactiver les conversations lorsqu’un nouveau message arrive.