Comment attraper Mega-Lopunny dans Pokémon GO

Voici comment mettre la main sur Mega-Lopunny dans le nouvel événement printanier Pokémon GO.

Pokémon GO prépare un nouvel événement printanier dans lequel vous pouvez vous faire, d’une manière spéciale, avec Mega-Lopunny. Juste une semaine avant de pouvoir capturer Snivy, le jeu accueillera beaucoup de nouvelles que nous allons examiner maintenant.

Ainsi, en plus du Mega-Lopunny déjà mentionné, des Pokémon avec des couronnes de fleurs apparaîtront et il y aura différents bonus et récompenses supplémentaires. Ensuite, tous les détails de l’arrivée du printemps sur Pokémon GO.

Capturez Mega-Lopunny dans Pokémon GO et Spring Event

Entre lui Dimanche 4 avril à 10h00 et jusqu’à Jeudi 8 avril à 20:00 Mega-Lopunny arrivera pour la première fois dans Pokémon faisant une apparition dans le méga raids. En plus de pouvoir le capturer là-bas, ils apparaîtront dans la boutique en jeu nouveaux objets pour l’avatar inspiré de l’évolution de Lopunny.

Pendant cet intervalle de temps, il y aura certains Pokémon qui apparaîtront plus fréquemment, comme un Pikachu avec une couronne de fleurs, Exeggute, Marill, Minun, Buneary, Bunnelby ou Plusle. Des versions sont également attendues variocolor de Pokémon comme Happiny, Chansey ou Bunnelby.

De la même manière, vous aurez une meilleure chance de tomber sur Exeggcute sombre dans vos duels contre la Team Rocket. En outre, certains Pokémon apparaîtront plus souvent lorsque éclore des œufs de deux kilomètres, comme Exeggcute, Eevee, Pichu ou Happiny avec une couronne de fleurs ou Munchlax, Rufflet ou Bunnelby parmi tant d’autres.

Pokémon GO prépare une fonction qui pourrait révolutionner le jeu

De plus, le jeu nous récompensera avec des extras supplémentaires tels que Autocollants printaniers exclusifs chez PokéStops et certain tâches de recherche sur le terrain avec lequel vous pouvez trouver des Pokémon comme Azumarill ou Rufflet. Si vous terminez le défi de la collection de printemps pendant l’événement, vous recevrez un œuf chanceux, de l’énergie Mega-Lopunny et de l’XP.

Le printemps est arrivé dans l’hémisphère nord et nous célébrons avec un événement sur le thème du printemps! Rejoignez-nous pour accueillir le changement des saisons avec des Pokémon comme Chansey et Happiny portant des couronnes de fleurs! 🌸👑 https://t.co/mpv04bBqNX pic.twitter.com/HiRaL6PpJW – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 29 mars 2021

Enfin, sur le blog Pokémon GO, ils ont également annoncé une série de prime à prendre en compte lors de l’événement:

Il y aura deux fois plus de bonbons par éclosion.

Les œufs chanceux dureront plus longtemps, en particulier, une heure.

La distance nécessaire pour faire éclore un œuf dans un incubateur sera réduite de moitié.

