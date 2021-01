Comment attraper du poisson | Fortnite Chapitre 2 | Saison 5

TACKLIFE Broyeur de végétaux électrique, 2800 W, 45 mm max Diamètre de coupe, 55 L, Très silencieux, Avec roues

Haute Performance - Avec son boîtier en polypropylène résistant à la corrosion et à la rouille dans une finition orange et noire, cette déchiqueteuse et broyeur de bois avec câble électrique est équipée d'un puissant moteur à induction sans balais en carbone de 2800 W 230 V 50 Hz et d'un réducteur planétaire en métal pur, capable de broyer des branches de 45 mm MAX avec un rapport de réduction de 16:1 Lames Réversibles et Anti-colmatage - Un couteau de haute qualité avec une hauteur de 70 mm et un diamètre de 88 mm, avec un total de huit lames. Le couple de coupe maximal est de 450 Nm, ce qui permet de couper rapidement et facilement des branches, du bois, etc Portable et Silencieux - Conception compacte, avec des roues offrant une grande portabilité. La machine est faible bruyante, et le bruit maximum n'est que de 90 dB lors de la coupe de branches. Contrairement aux broyeurs à essence, ce broyeur à bois électrique ne produit pas de smog et est plus silencieux, ce qui le rend ECO et CONVIVIAL pour l'utilisateur Interrupteur de Sécurité - La déchiqueteuse de bois TACKLIFE est équipée d'un interrupteur de démarrage instantané et d'un interrupteur de protection contre les surcharges. Si la machine est bloquée, elle sera suspendue pour la protéger des brûlures et le réseau électrique domestique ne sera pas endommagé. Une solide palette de poussée est incluse, ce qui vous permet d'alimenter la trémie en toute sécurité Garantie de 2 ans - Les produits TACKFILE bénéficient d'une garantie de deux ans. Nous nous engageons à offrir à nos clients une expérience d'achat sans souci. Achetez en toute confiance, nous vous aiderons à tout moment