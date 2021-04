Comment AOC tient compte de ses promesses en matière de politique d’immigration

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez s’est prononcée contre la politique d’immigration du président Biden alors qu’elle critiquait les conditions de surpeuplement des immigrants à la frontière américano-mexicaine.

AOC a fait une critique profonde et percutante de la crise frontalière actuelle en exposant les conditions «inhumaines», «barbares» et «horribles» lors d’une assemblée publique virtuelle.

Ocasio-Cortez a également partagé son point de vue sur ses histoires Instagram en réponse aux critiques d’un adepte qui lui a demandé pourquoi elle ne traitait pas le problème comme par le passé.

Il s’agit d’une critique courante qui a suivi Ocasio-Cortez dans la présidence de Biden, car beaucoup l’ont accusée de faire preuve de douceur envers le successeur de Trump. Cependant, la membre du Congrès a rejeté ce point de vue et a détaillé en détail les changements qu’elle souhaitait voir dans la façon dont l’administration de Biden aborde la crise.

Elle a repoussé ses critiques et la rhétorique autour des politiques d’immigration qui, selon elle, étaient historiquement «dirigées par des gens qui s’en fichaient complètement».

Ses commentaires montrent un besoin croissant de critiques constructives entre les partis, même si cela signifie s’attaquer aux vôtres.

Dans ce monde post-Trump, il peut être facile de penser que l’élection de Biden est le seul changement dont nous avons besoin, mais même ses partisans doivent continuer à être ses critiques les plus sévères si nous voulons voir les changements qui nous ont été promis.

Nous avons tous vu suffisamment de soutien aveugle et indéfectible envers un président au cours du dernier mandat, et faire de même avec Biden ne fera que perpétuer d’autres problèmes.

AOC mène la charge sur la responsabilisation de Biden.

La résolution de la crise de l’immigration était l’une des principales préoccupations de Biden pendant sa campagne et certainement l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les Américains ont voté pour lui le jour des élections.

Les politiques anti-immigration de l’ère Trump ne peuvent pas être annulées du jour au lendemain, mais le manque de progrès réalisés jusqu’à présent sous le mandat de Biden n’a fait qu’aggraver la crise.

AOC, qui a soutenu Biden lors de l’élection, montre l’exemple en exhortant ses partisans à tenir Biden responsable de la réalisation de ses promesses.

«Le fait que cela continue à se produire est un échec politique des deux parties», a déclaré Ocasio-Cortez, et tout en reconnaissant que nous avons assisté à un léger assouplissement des politiques d’immigration sous le mandat de Biden, elle a déclaré que ce n’était pas une excuse pour la complaisance. «Nous devrions faire mieux maintenant.»

Biden a interdit les expulsions, mais beaucoup ont appelé à la dépénalisation de l’immigration afin de réunir les anciens expulsés avec leurs familles aux États-Unis.

Actuellement, plus de 4 000 migrants sont détenus dans des conditions exiguës dans une tente texane. Beaucoup d’entre eux sont des enfants.

Deux enfants migrants non accompagnés à un point de contrôle de traitement à Roma, Texas, le 27 mars 2021 via Getty Images.

AOC a critiqué le choix du langage utilisé par les personnes parlant de cette «poussée» de migration, affirmant que le terme était enraciné dans la suprématie blanche et conçu pour faire passer les migrants à des «insurgés» ou à une «menace».

Biden et AOC ont des définitions différentes de la crise.

Ocasio-Cortez a également fait une distinction nécessaire entre la cause profonde de la migration et les conséquences de cette cause.

L’article continue ci-dessous

Une grande partie de l’approche de Biden face à cette crise a consisté à dire aux migrants de ne pas traverser la frontière, ce qui s’est avéré jusqu’à présent infructueux. Pour beaucoup, ce n’est pas un voyage fait par choix, car les crises économiques et climatiques continuent de déraciner les familles dans le sud de la planète.

AOC a déclaré à ses abonnés Instagram: «Ce n’est pas une crise frontalière, c’est une crise de l’impérialisme, c’est une crise climatique, c’est une crise commerciale.»

Elle a fait valoir que la situation à la frontière était une manifestation de décennies d ‘«histoire interventionniste en politique étrangère» américaine qui a déstabilisé de nombreux pays d’où les gens émigrent.

Ocasio-Cortez a également souligné que si les États-Unis contribuent à des niveaux d’émissions de carbone plus élevés que la plupart des pays, nous ne subissons pas les conséquences du changement climatique aussi radicalement que les pays du sud du globe.

Ses commentaires ont révélé que les progrès ne sont pas significatifs s’ils se produisent à un rythme plus lent que les problèmes à résoudre.

Elle a pris un ton quelque peu optimiste en exprimant la volonté de l’administration Biden de mettre fin à la crise par rapport aux administrations passées,

«J’ai personnellement été en contact avec l’administration Biden. Ce qui est différent, c’est qu’ils essaient de comprendre… comment trouver les ressources pour mettre fin à son problème. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.