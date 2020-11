Comment Andy Griffith a rendu hommage à son père dans la vraie vie dans «  The Andy Griffith Show  »

Le spectacle Andy Griffith était l’un des programmes de télévision les plus influents et les plus populaires du XXe siècle. La sitcom a été un énorme succès, et elle a reçu de nombreux éloges pour son mélange unique de réalisme et de nostalgie.

Bien que ce style de nostalgie n’ait pas été compliqué par des implications problématiques et un manque d’engagement avec le monde en dehors de la série, il est finalement toujours rappelé avec tendresse aujourd’hui par des dizaines de personnes qui ont grandi avec la série. La star lui-même, Andy Griffith, est également appréciée pour son travail à la fois sur et en dehors de cette sitcom.

Bien que Le spectacle Andy Griffith se déroule dans les années 1960, la même décennie que lors de son tournage, cela évoque une époque antérieure. Griffith repensait-il à son enfance lorsqu’il a aidé à concevoir la série? Qu’est-ce que Griffith a apporté de son éducation en jouant dans Le spectacle Andy Griffith?

‘The Andy Griffith Show’ est un spin-off

Le spectacle Andy Griffith était en fait un spin-off d’un autre spectacle, Le spectacle de Danny Thomas, bien que le succès de Le spectacle Andy Griffith a largement éclipsé son prédécesseur. En réalité, Le spectacle Andy Griffith faisait partie des sept meilleurs spectacles notés par Nielsen pour l’ensemble de ses huit saisons!

Le spectacle a eu lieu dans la ville fictive de Mayberry, en Caroline du Nord, et était centré autour du shérif Andy Taylor, joué par Andy Griffith. La plupart des épisodes impliquent une combinaison du shérif Taylor confronté à un problème lié à la criminalité dans la ville, tout en étant simultanément confronté à sa vie personnelle et en essayant d’élever son fils, Opie.

L’émission a été un énorme succès dès sa première saison et est toujours une partie importante de l’histoire de la télévision. Son sens de la nostalgie et la façon dont Andy Griffith a influencé le spectacle pour refléter sa propre éducation rurale du sud lui ont donné l’élément de réalisme qui a séduit tant d’Américains dans les années 1960 et au-delà.

Bien que les éléments de la série puissent être un peu ridicules et exagérés, il est clair que Griffith a vraiment mis son cœur dans la série.

Andy Griffith a joué son rôle de père basé sur son propre père

Comme Andy Taylor dans la série, Griffith venait d’une petite ville de Caroline du Nord. Ses parents n’étaient pas aisés et il fallut un certain temps avant que les Griffith n’aient même leur propre maison.

Malgré ces difficultés financières, la famille avait une relation étroite et le père de Griffith, Carl Lee Griffith, avait un lien solide avec son fils. La famille jouait fréquemment de la musique autour de leur jeune fils, ce qui a inspiré son intérêt pour les arts qui finiraient par faire d’Andy Griffith une telle star.

Et la relation de Griffith avec son propre père a inspiré la façon dont Andy Taylor a interagi avec Opie dans la série. Le spectacle comprend en fait un hommage spécifique à Carl Lee Griffith dans la séquence d’ouverture!

La séquence d’ouverture faisait référence au père d’Andy Griffith

L’as-tu attrapé? Vers la fin de l’ouverture, après qu’Opie jette le rocher dans le lac, Andy fait un petit signe de tête à son fils.

Selon LittleThings, c’est le même signe d’approbation que Carl Lee Griffith donnerait à Andy Griffith dans l’enfance d’Andy. Ces petits détails ont ajouté à ce qui a rendu l’émission si chaleureuse et humaine pour ses téléspectateurs.

Un autre petit détail sur cette ouverture? Ce n’était pas vraiment l’acteur d’Opie, Ronny Howard, qui jetait la pierre.

Au moment où il a été abattu, Howard était trop jeune et pas assez fort pour lancer la pierre aussi loin que possible. Ainsi, un membre d’équipage a jeté la pierre derrière Opie.

En fait, beaucoup de choses sur Le spectacle Andy Griffith étaient assez différents dans les coulisses. Mais cela n’a pas changé la façon dont le public a vécu l’émission: une évasion nostalgique et réelle du monde.