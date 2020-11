Les développeurs de Whatsapp ils les appellent messages éphémères, mais un moyen plus simple de les appeler est les messages temporaires: ils ont été anticipés il y a des mois – d’abord par des rumeurs puis par des confirmations officielles – et à partir de ces heures, ils arrivent définitivement sur la plateforme de messagerie la plus utilisée au monde. Grâce à la nouveauté à venir, les utilisateurs de WhatsApp peuvent envoyer des messages destinés à disparaître en une semaine, utile pour discuter de sujets qui n’auront pas besoin d’être repris à l’avenir.

Quels sont les messages temporaires sur WhatsApp

Comme déjà expliqué par les développeurs, les messages temporaires de WhatsApp sont activés dans les conversations en tant que messages spéciaux mode de commutation: tous les messages échangés au sein des chats à partir du moment où la fonction est activée par l’un des participants sont supprimés 7 jours après l’envoi; les messages échangés avant l’activation et après la désactivation du mode restent en permanence dans l’historique. Le problème est que malgré l’arrivée de la nouvelle, elle a été annoncée par WhatsApp via ses canaux web et sociaux, dans l’application n’a pas été annoncée du tout. Pour trouver la fonctionnalité qui active les messages éphémères, vous devez savoir où chercher; heureusement, les étapes à suivre sont peu nombreuses.

Comment activer les messages temporaires sur WhatsApp

Pour trouver l’option qui active les messages éphémères sur WhatsApp, accédez simplement à la conversation souhaitée et visitez ses propriétés en appuyant sur le bouton avec les trois points en haut à droite, puis en choisissant l’élément Afficher le contact (pour les contacts uniques) ou Informations sur le groupe (pour les discussions de groupe). Dans la fenêtre qui s’ouvre, entre les propriétés et les informations du contact ou du groupe en question, il y a maintenant l’élément Messages éphémères. Le toucher pour la première fois en mènera à un boite de dialogue qui expliquera brièvement comment fonctionne la nouveauté, avant de laisser de la place pourcommutateur d’activation.

Que se passe-t-il lorsque des messages temporaires sont déclenchés

Activer les messages temporaires lancera une notification dans la conversation d’avertir également les autres participants que les messages reçus à partir de ce moment sont voués à disparaître après une semaine; aussi l’image du chat il sera accompagné d’un symbole d’horloge, pour vous rappeler à tout moment que la conversation est réglée en mode spécial. Pour ramener le chat à la normale, suivez simplement le même chemin et déplacez le commutateur de message temporaire de l’élément activé à l’élément désactivé.