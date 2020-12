Comme si cela ne suffisait pas, voici d’autres rendus (et une vraie photo) du Galaxy S21

Les voici: c’est le design des nouveaux Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra.

Toutes les rumeurs suggèrent que le nouveau Samsung Galaxy S21 Ils seront présentés à un moment donné en janvier prochain. Et bien qu’à ce stade, nous ayons déjà rassemblé diverses informations sur la conception des nouveaux mobiles Samsung, il y a toujours de la place pour encore une fuite.

Cette fois, il vient du portail néerlandais Passons au numérique, d’où le informations déjà connues à propos des nouveaux téléphones, ils ont produit une série de rendus réalistes qui montrent un design qui, très probablement, ressemblera étroitement aux terminaux que Samsung prévoit d’annoncer tout au long du premier mois de l’année.

Et pour le confirmer, un deuxième fuite nous apporte le première image réelle des nouveaux Samsung Galaxy S21 et S21 Ultra.

Le Galaxy S21, révélé une fois de plus

Les représentations numériques faites par Passons au numérique voyons un série composée de trois appareils: les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra.

Tous partagent les mêmes caractéristiques esthétiques, parmi lesquelles se démarque surtout système de caméra arrière situé dans le coin supérieur gauche de l’arrière des téléphones, et intégré de sorte que s’étend jusqu’aux bords métalliques de l’appareil.

Comme prévu, le système du Galaxy S21 Ultra sera le plus grand et le plus nombreux en termes de capteurs, avec un total de 5 caméras différentes. Les S21 et S21 +, en revanche, se contentent de trois caméras arrière chacune.

Ils ont aussi osé spéculer avec les couleurs supposées dans lequel les appareils arriveraient, y compris un nouveau violet qui rappelle le Galaxy Buds Pro, le nouveau casque totalement sans fil qui accompagnera ce trio de terminaux.

Mais ce n’est pas tout. Utilisateur Twitter Sakitech prétend avoir reçu première vraie photographie qui montre l’arrière des nouveaux Galaxy S21 Ultra et Galaxy S21 +, coïncidant avec ce que nous pouvons voir dans les rendus réalisés par le portail néerlandais susmentionné.

Cette image montre quelques bornes avec finition noire mate, et un module caméra qui, bien qu’occupant une bonne partie de l’arrière des téléphones, ne semble pas dépassant trop du dos.

Compte tenu de tout ce qui était déjà connu concernant la conception du Galaxy S21, ces fuites n’en révèlent pas beaucoup plus sur les terminaux. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre Samsung annonce officiellement un événement déballé dans lequel aura lieu la présentation des téléphones.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂