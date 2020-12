Comme neuf. Cette 911 S Targa a été restaurée «fil à mèche» par Porsche

L’état immaculé dans lequel ce Porsche 911 S Targa si cela semble bon, cela pourrait être le résultat du travail de nos «voisins» de Sportclasse, mais la vérité est que dans ce cas, la restauration était en charge de celle du programme Porsche Classic Factory Restoration.

Dans un effort qui a duré trois ans, au cours desquels environ 1000 heures de travail ont été «consacrées» uniquement à la carrosserie, cette 911 S Targa de 1967, l’un des premiers exemples du modèle, a finalement été restaurée dans son état d’origine, comme comme son propriétaire l’avait demandé à Porsche Classic.

Tout au long de ce processus, l’un des principaux défis a été, comme d’habitude, de trouver des pièces originales. Le capot, par exemple, a été fabriqué à partir de zéro selon les spécifications d’origine. Le moteur, un six cylindres boxeur avec 2,0 l, 160 ch et 179 Nm, il a été entièrement restauré, avec la plus grande difficulté apparaissant lorsqu’il s’agit de trouver des composants en caoutchouc.

Un spécimen rare

Cette Porsche 911 S Targa est un modèle relativement rare dans l’histoire de la marque allemande, mais malgré ce statut, elle a fini par passer de nombreuses années à être négligée – entre 1977 et 2016, elle a été arrêtée dans un garage couvert uniquement de protection plastique.

Ce qui fait de cette 911 Targa une unité relativement rare, c’est qu’elle est l’une des 925 unités produites avec le moteur de 2,0 l de la variante «S», un empattement plus court et une lunette arrière en plastique au lieu de verre.

L'état dans lequel la Porsche 911 S Targa est arrivée chez Porsche Classic.

Produite en 1967, c’est, selon Porsche, la première 911 S Targa livrée en Allemagne, arrivée au stand de la marque à Dortmund le 24 janvier 1967. Utilisée comme unité de démonstration du stand entre 1967 et 1969, cette 911 S Targa «Émigré» aux États-Unis après cette période, où il a été utilisé jusqu’en 1977, année où il a été stationné et n’a jamais été utilisé pendant près de 40 ans.

L’augmentation de l’exclusivité de cette unité est le fait qu’elle était pleine d’équipements optionnels à l’époque. Il s’agit notamment de sièges en cuir, de phares antibrouillard halogènes, d’un thermomètre, d’un chauffage d’appoint de Webasto et, bien sûr, d’une radio de l’époque, plus précisément d’un Blaupunkt Koln.

Maintenant qu’elle a été entièrement restaurée, cette Porsche 911 S Targa se prépare à retourner sur les routes, laissant un espace vide dans les installations de la Porsche Classic afin de pouvoir se consacrer à la restauration d’un autre morceau de l’histoire de la marque de Stuttgart.