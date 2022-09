Combinaisons d’aliments populaires que vous voudrez peut-être éviter

La nourriture est l’une des parties les plus importantes de notre journée, et pour beaucoup d’entre nous, la nourriture est essentielle à notre plaisir quotidien. Cependant, alors que la plupart d’entre nous apprécions un peu d’indulgence via la malbouffe et autres, certaines combinaisons d’aliments courants ne devraient en fait pas très bien aller ensemble.

Envie de changer vos habitudes alimentaires ? Ensuite, vous voudrez peut-être envisager ce qui suit.

Photo : Thèmes NordWood/Unsplash

yaourt et fruits

Cela va ennuyer beaucoup de monde, et on comprend pourquoi. Le yaourt et les fruits sont des alternatives de petit-déjeuner très courantes pour les personnes qui cherchent à être « en bonne santé ». Pourtant, lorsqu’il est mélangé à des fruits, le yogourt peut devenir très difficile à digérer et créer une expérience très aigre pour votre estomac.

Si vous trouvez que vous avez du mal à digérer votre petit-déjeuner composé de fruits et de yaourts, c’est qu’ils n’ont pas tendance à s’accorder. Pardon!

hamburger et frites

Un hamburger et des frites sont les aliments de base de presque tous les types de hamburgers, mais ils font de terribles alliés dans une assiette. Il est préférable pour vous d’en avoir deux du même type plutôt qu’un de chaque. Vous absorberez moins de glucides en mangeant, par exemple, deux hamburgers, et vous absorberez probablement moins de calories. Vous absorberez également plus de protéines si vous avez mangé deux hamburgers au lieu d’un hamburger et de frites.

Photo : Bacon de marque Wright/Unsplash

Bacon et oeufs

Le dernier mais non le moindre est le bacon et les œufs, un aliment de base du petit-déjeuner pour beaucoup. Le bacon et les œufs, bien que savoureux, font de très mauvais compagnons dans une assiette. Les deux sont riches en protéines, ce qui signifie que votre corps peut mettre beaucoup de temps à travailler et à tout digérer.

En plus de cela, les deux sont riches en graisses saturées et le bacon est également très riche en sodium. Bien que savoureux, ils ne sont probablement pas les meilleurs compagnons.

La nourriture est une partie importante de notre vie, et si vous êtes quelqu’un qui aime ce qui précède, vous voudrez peut-être repenser. Aussi difficile que cela puisse être, ces agrafes communes ne fonctionnent pas très bien ensemble !